Ragazzi minacciati e rapinati al McDonald’s: indagini in corso Due ragazzi appena maggiorenni sono stati avvicinati da un signore mentre stavano mangiando un hamburger al McDonald’s. Li ha minacciati e si è fatto consegnare il loro portafoglio, poi è scappato. È successo in pieno giorno a Ferragosto. Indagini ancora in corso per risalire all’autore della rapina.

A cura di Enrico Tata

Due ragazzi appena maggiorenni sono stati avvicinati da un signore mentre stavano mangiando un hamburger al McDonald's. Li ha minacciati e si è fatto consegnare il loro portafoglio, poi è scappato. È successo in pieno giorno a Ferragosto. Sulla rapina al fast food di via Mascagni, Latina, stanno indagando i carabinieri del reparto territoriale del comune pontino. I militari stanno cercando di rintracciare l'autore del furto grazie alle testimonianze dei ragazzi e anche grazie ai filmati delle telecamere di sicurezza presenti in zona.

Rapina al McDonald's ad Aprilia

Stando a quanto ricostruito, i due giovani stavano pranzando seduti al loro tavolo quando un adulto si è avvicinato a loro. Si è seduto al tavolo, ha cominciato ad intimidire i ragazzi e ha costretto uno dei due a farsi consegnare il portafogli, che fortunatamente conteneva soltanto alcune banconote di poco valore. Una volta ottenuto ciò che voleva, ha scavalcato il parapetto ed è scappato. Non è chiaro, riporta il quotidiano Latina Oggi, se l'uomo fosse armato. In ogni caso i due ragazzi, terrorizzati, non hanno opposto alcuna resistenza, ma hanno immediatamente dato l'allarme. Sono stati assistiti prima dai dipendenti del fast food e poi dalle forze dell'ordine, che li hanno accompagnati presso la caserma di via Tiberio per formalizzare la denuncia. Stando a quanto si apprende, l'autore della rapina non è stato ancora identificato. Probabilmente a favorire il suo gesto è stato il fatto che durante la giornata di Ferragosto davvero poche persone fossero in strada o nei pressi del ristorante intorno all'ora di pranzo.