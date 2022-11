Ragazza a cavallo investita da auto pirata: “La mia amata Renske è morta, chi ha visto mi aiuti” L’incidente è avvenuto in via dei Gelsi, zona Lido dei Pini ad Anzio, tra le 16.30 e le 17 di domenica 30 ottobre.

A cura di Enrico Tata

Nel pomeriggio di ieri, domenica 30 ottobre, ad Anzio una Audi Q2 nera o blu scura ha travolto un cavallo e la ragazza che era in sella. Asia, questo il nome della giovane, 22enne di Ardea, ha pubblicato un appello sul suo profilo Facebook: "Se qualcuno ha visto ci aiuti ad identificare il responsabile”. L'incidente è avvenuto in via dei Gelsi, zona Lido dei Pini, tra le 16.30 e le 17. La ragazza è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Goretti di Latina. Ha riportato un trauma cranico e diverse contusioni. Il cavallo, invece, è morto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Anzio, che stanno cercando di risalire all'identità del pirata della strada. Chiunque abbia informazioni utili sull'incidente può rivolgersi ai carabinieri.

"Il danno maggiore lo hai fatto al mio cuore, uccidendo la mia compagna di vita, la mia amata Renske. Per chi non sapesse cosa è successo, voglio raccontargli e voglio CHIEDERE AIUTO per fare giustizia. Domenica pomeriggio ero a fare una serena passeggiata insieme alla mia cavalla e un'altra ragazza sempre a cavallo , stavamo rientrando in maneggio mancavano pochissimi metri, avanti a me in macchina avevo mia mamma e mia sorella che contente stavano facendo varie foto a me e al mio angelo, finché si è interrotta questa pace e felicità da una automobile", ha scritto Asia su Facebook.

La ragazza ha poi aggiunto: "Ho rischiato la morte, la mia amata cavalla ha subito la botta per prima salvandomi la vita, io sono ora in ospedale con un trauma cranico e con tutto il corpo contuso… le conseguenze le vedremo poi se ce ne saranno. Ringrazio il signore di essere ancora qui, ma maledico chi era alla guida ogni santo giorno. Hai strappato via una parte di me, la mia famiglia è ancora sotto shock".