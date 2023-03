Quindicenne violentata da due uomini: “Hanno aspettato che gli amici si allontanassero” I due aggressori sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Montefiascone. Si trovano ai domiciliari da due mesi: a giugno il processo per violenza sessuale.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Hanno molestato una quindicenne, costringendola a subire abusi con la violenza: un ragazzo di ventotto anni e un uomo di sessantotto anni sono finiti a processo con l'accusa di violenza sessuale. Ad arrestarli sono stati i carabinieri della compagnia di Montefiascone, che hanno condotto le indagini. La denuncia è stata fatta dalla ragazza insieme ai suoi genitori: non appena è tornata a casa è corsa dalla madre raccontando quello che era successo. Subito i genitori della 15enne sono andati in caserma insieme a lei.

I fatti, secondo quanto riportato da Il Messaggero, sono avvenuti nel mese di dicembre. La ragazzina si trovava in compagnia di alcuni amici quando è stata avvicinata dai due uomini, che hanno cominciato a molestarla. "Bella vieni qua, vieni con noi", le hanno urlato più volte, con lei che tentava di ignorarli. Quando gli amici se ne sono andati e tutti hanno cominciato a dirigersi verso casa, le sono andati addosso, immobilizzandola e cominciando a molestarla.

La 15enne ha provato a fuggire, ma i due continuavano a bloccarla, impedendole di scappare. Solo dopo un po' di tempo è riuscita a divincolarsi e a liberarsi della presa dei due molestatori. Non appena arrivata a casa, ha raccontato tutto ai genitori.

La ragazza è stata già ascoltata in udienza protetta, insieme a tre dei suoi amici, tutti minorenni. Le loro testimonianze hanno permesso di individuare i due aggressori, che sono stati poi arrestati dai carabinieri di Montefiascone. Da due mesi si trovano agli arresti domiciliari, mentre a giugno sarà celebrato il processo in cui sono entrambi imputati per violenza sessuale.