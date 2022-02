Quattro manifestazioni l’8 febbraio a Roma: la mappa di strade chiuse e bus deviati Nella giornata di domani, martedì 8 febbraio, nelle strade di Roma sono previste quattro diverse manifestazioni, a partire dalla mattina fino alla tarda serata.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio.

Quattro manifestazioni animano le strade di Roma nella giornata di domani, martedì 8 febbraio, creando disagi alla viabilità per gli automobilisti e le automobiliste della città e ai viaggiatori e alle viaggiatrici che si muovono nella capitale a bordo dei mezzi pubblici.

A causa delle manifestazioni e degli incontri organizzati per domani, infatti, si prevedono linee di autobus deviate, strade chiuse e divieti di sosta nelle strade della città, come si legge nel sito di Roma Mobilità. La maggior parte delle proteste si svolge nel corso della mattinata in zone centrali della città, mentre la cerimonia commemorativa è nella zona di piazza Gondar a partire dalla tarda serata.

I percorsi delle manifestazioni e le strade chiuse nel centro di Roma

La prima protesta, indetta da 13 rappresentanze sindacali del settore ncc, noleggio con conducente, si svolge con un sit-in dalle ore 10 alle ore 14 in piazza Bocca della Verità. Per questa ragione, è necessario rimuovere i veicoli entro le ore 8 della mattina nelle zone comprese fra piazza Bocca della Verità e via dei Cerchi e tra via di San Teodoro e Bocca della Verità.

È stata revocata, invece, la manifestazione sindacale per i lavoratori della Whirlpool in via Molise, che era stata organizzata davanti al ministero per lo Sviluppo Economico dalle 14 alle 20 e che è stata sostituita con incontro, sempre nella sede del ministero. Per questa ragione viene confermato, però, il divieto di sosta lungo via Molise e su via di San Basilio.

La mappa delle linee bus deviate l'8 febbraio a Roma

Le ultime due manifestazioni, infine, hanno ripercussioni sui cittadini e le cittadine che transitano all'interno della città di Roma utilizzando i mezzi pubblici.

Per la manifestazione di protesta del mondo imprenditoriale, organizzata a piazza della Repubblica dalle 11 alle 14 e per cui si attendono circa 500 persone, non si escludono limitazioni, deviazioni di percorso o brevi stop per le linee di autobus:

H,

40,

60,

62,

63,

64,

66,

70,

80,

82,

83,

85,

100,

160,

170,

492,

590,

910.

Nella tarda serata di domani, martedì 8 febbraio, infine, è prevista una cerimonia commemorativa a piazza Gondar, dalle ore 22.30 alle ore 1.30 che si ripete anche nel pomeriggio successivo, quello di mercoledì 9 febbraio, dalle ore 17 alle 19. Oltre ai rallentamenti lungo viale Libia, non si escludono le deviazioni delle linee di autobus: