Quando visitare il roseto comunale a Roma: gli orari e le aperture nel 2023 Il roseto comunale di Roma è un parco aperto al pubblico: cittadini e turisti possono visitarlo gratuitamente e assistere alla fioritura delle rose.

A cura di Alessia Rabbai

Il Roseto di Roma nell’apertura del 2022

Il roseto comunale di Roma riapre al pubblico venerdì 21 aprile 2023 fino a maggio. L'ingresso è gratuito, si possono osservare oltre mille varietà di rose durante il periodo della fioritura. La riapertura è in occasione del Natale di Roma. Il roseto è in via di Valle Murcia 6 alle pendici dell'Aventino, davanti ai resti del colle Palatino, sopra al Circo Massimo. Dai punti più alti si può scorgere in lontananza l'Altare della Patria e non molto distante c'è Giardino degli Aranci. Ecco tutte le informazioni necessarie per visitare il roseto durante la fioritura e quali fiori ospita.

Roseto comunale di Roma, orari e aperture nel 2023

Il roseto comunale di Roma, non è visitabile tutto l'anno, ma soltanto nei periodi di fioritura primaverile o autunnale, due settimane ad ottobre. È aperto alle visite dalle ore 8.30 alle 19.30.

L'ingresso al roseto comunale è gratuito: quanto costano le visite guidate

Le visite guidate al roseto Comunale non sono disponibili tutto l'anno ma solo nei periodi di fioritura primaverile e autunnale. Gli aggiornamenti vengono comunicati sul sito istituzionale e del Dipartimento Tutela Ambientale. Per fare una visita guidata all'interno del roseto comunale di Roma è necessario prenotare e lo si può fare inviando email a rosetoromacapitale@comune.roma.it o chiamando il numero 06.5746810 la mattina dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e il pomeriggio lunedì e martedì dalle 14 alle 16.30.

Leggi anche Il Comune di Roma assume: 1500 nuovi posti di lavoro nel 2023

Il costo delle visite guidate nel roseto comunale di Roma è di 5 euro per i giorni feriali e 7 euro per i festivi a persona. Per quanto riguarda i gruppi composti da oltre quindi persone il prezzo del ticket d'ingresso è di 2.50 euro nei feriali e 3.50 per i festivi. Non pagano il biglietto le scuole, le persone disabili, i ragazzi fino a 14 anni e gli over 65.

La collezione delle rose del roseto comunale di Roma

Il roseto comunale di Roma ospita una collezione di rose famosa in tutto il mondo per la loro bellezza e rarità. Sono circa 1200 esemplari tra rose botaniche, antiche e moderne, che provengono da tutto il mondo, dall'Estremo Oriente al Sud Africa, dalla Vecchia Europa alla Nuova Zelanda, passando per le Americhe. Si possono osservare specie primordiali uniche, che risalgono a 40 milioni di anni fa; rose Damascene che fiorivano a Paestum e a Pompei, le rose Galliche, considerate sacre dai persiani.

C'è inoltre la rosa dedicata alla fine della guerra delle Due Rose, la rosa chiamata Peace in Italia è conosciuta con il nome "Gioia" e tante altre specie, come la rosa Mutabilis che cambia colore, la Omeiensis Pteracantha Lutea, una rosa botanica cinese con spine nei nuovi rami rosse e trasparenti; la Rosa Chinensis Virdiflora, dai petali verdi, e la Rosa Foetida maleodorante.