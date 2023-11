Quando si accendono i riscaldamenti a Roma: data e orari 2023-2024 La data di accensione dei riscaldamenti a Roma è fissata al 15 novembre 2023, così come stabilito dall’ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri. Lo spegnimento è in programma per il 7 aprile 2024.

A cura di Enrico Tata

A Roma l'accensione dei riscaldamenti, per la stagione invernale 2023/2024, è prevista a partire dal 15 novembre 2023, così come stabilito dall'ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri. Il primo cittadino ha posticipato di due settimane quanto stabilito dal piano nazionale che prevede l'inserimento della Capitale nella fascia climatica D. I termosifoni possono essere accesi per un massimo di 11 ore giornaliere comprese tra le ore 5 e le 23. A causa delle temperature ancora miti anche in queste settimane, come detto, Gualtieri ha deciso di posticipare la data di accensione del riscaldamento. Lo spegnimento è stato anticipato al 7 aprile 2024.

Data e orari di accensione dei termosifoni a Roma per il 2023-2024

Come riportato sul sito di Roma Capitale, la stagione del riscaldamento 2023-2024 prevede il funzionamento dei riscaldamenti tra il 15 novembre 2023 e il 7 aprile 2024. Gli impianti potranno essere accesi per un massimo di 11 ore giornaliere comprese tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno; per gli Uffici dell'Amministrazione Capitolina per un massimo di 10 ore giornaliere.

Secondo quanto prevede l'ordinanza firmata da Gualtieri, occorrerà ridurre la temperature di 1 grado: 17° C +2° C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e 19° C +2° C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Occorre sottolineare che il periodo di accensione e il tetto massimo di ore non valgono per strutture sanitarie, case di riposo, scuole materne e nidi, piscine e saune, sedi diplomatiche non ubicate in edifici condominiali. Sono inoltre esonerati dal rispetto dei riferimenti di giornate di utilizzo gli impianti a pompe di calore, anche integrati con fonti rinnovabili.

Quando si possono spegnere i riscaldamenti in zona D

L'Italia è stata suddivisa in sei zone climatiche in base alla temperatura media giornaliera. Roma, come anticipato, è stata inserita in Zona D, cioè tra quei comuni con gradi giorno tra 1401 e 2100. Per quanto riguarda la Zona D il decreto governativo consente l'accensione dei riscaldamenti per 12 ore giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile, ma le amministrazioni comunali possono intervenire per modificare tali date e, come abbiamo visto, il sindaco Gualtieri ha varato un'ordinanza ad hoc.

