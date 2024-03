Quali sono i quartieri più richiesti d’Italia per comprare casa: i primi quattro sono a Roma Tra i quartieri più richiesti d’Italia per comprare casa, i primi quattro si trovano a Roma: al primo posto c’è Prati, seguito dal centro storico della Capitale. Sebbene siano così richiesti, i quartieri più cari del nostro Paese si trovano a Milano e non nella Capitale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quali sono i quartieri più richiesti in Italia per comprare casa? Lo rivela un report di Idealista/data. Ebbene, ai primi quattro posti ci sono altrettanti quartieri di Roma. Le zone più domandate dai potenziali acquirenti? In testa c'è Prati, seguito dal Centro storico, dalla Garbatella e dal quartiere Appio-Latino. I primi quartieri non romani sono i bolognesi Costa Saragozza e BolognaNavile-Bolognina.

Perché c'è tanta richiesta di case a Roma

Idealista fa notare che Roma si sta preparando in questi mesi al Giubileo 2025 e forse non a caso "proprio Prati e il Centro (che saranno le zone nevralgiche per i fedeli) occupano le prime due posizioni di questo specifico ranking. Lecito, quindi, ipotizzare una buona componente di ricerche a scopo investimento, considerando anche il fascino intramontabile di una città unica nel suo genere".

I quartieri più cari d'Italia non sono a Roma

Nonostante Roma sia di gran lunga la città più richiesta, i quartieri più cari non si trovano nella Capitale. Tra quelli più costosi, ben cinque su dieci si trovano a Milano. Il primo posto di questa classifica è occupato dal centro storico del capoluogo lombardo, prezzo medio richiesto 1 milione e 437mila euro. Segue il centro storico di Roma con 818.423mila euro e completa il podio il quartiere Garibaldi-Porta Venezia a Milano con 782.440 euro. In generale, Roma occupa solamente il sesto posto dei Comuni con i prezzi al metro quadrato più alti (dietro a Milano, Bolzano, Venezia, Firenze e Bologna).

I quartieri più richiesti di Roma e il prezzo medio

Tornando ai quartieri più richiesti, il quartiere Prati ha un prezzo medio di vendita di 606.568 euro, la zona Garbatella-Ostiense ha un prezzo medio di 330.559 euro e l'Appio Latino di 386.738 euro. In Top 10, all'ottavo posto, c'è anche il quartiere Nomentano-Tiburtino, prezzo medio di vendita a 496.418 euro. Al tredicesimo posto ci sono invece i Parioli, che hanno un prezzo medio di vendita di 733.684 euro.

Più indietro in classifica ci sono il Prenestino (238.171 euro), l'Aurelio (360.689), Portuense-Magliana (273.522), Gianicolense-Pisana (377.054), Casilino-Centocelle (200.437), Monte Sacro (335.141), Monte Mario-Trionfale (403.152), Eur Torrino (399.639), Ardeatino-Appio Pignatelli-Cecchignola (414.173), Cinecittà (245.093), Ostia (236.257), Ottavia-Primavalle (262.711).

I quartieri più richiesti d'Italia

Questa la classifica dei quartieri più richiesti d'Italia secondo Idealista:

Prati, Roma Roma Centro Garbatella-Ostiense, Roma Appio Latino, Roma Costa Saragozza, Bologna Navile-Bolognina, Bologna Poetto, Cagliari Nomentano-Tiburtino, Roma Murri, Bologna Napoli Centro storico Madonnella, Bari San Vitale, Bologna Parioli, Roma Saffi, Bologna Vomero-Arenella, Napoli

21. Prenestino, Roma

24. Aurelio, Roma

26. Portuense-Magliana, Roma

29. Gianicolense-Pisana, Roma

36. Casilino-Centocelle, Roma

38. Monte Sacro, Roma

39. Trionfale-Monte Mario, Roma

45. Eur-Torrino-Giuliano Dalmata, Roma

49. Ardeatino-Appio Pignatelli-Cecchignola, Roma

58. Cinecittà, Roma

64. Lido di Ostia, Roma

67. Ottavia-Primavalle, Roma

78. Casal Palocco-Infernetto, Roma

80. Casalotti-Selva Nera-Valle Santa, Roma

87. Aniene-Collatino, Roma

90. Cassia-Flaminia, Roma

94. Trigoria-Castel di Leva, Roma