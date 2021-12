Protesta degli studenti davanti il liceo Plauto, tensione con la polizia: due giovani fermati La polizia ha fermato due ragazzi durante una protesta avvenuta davanti il liceo Plauto, a Spinaceto. Un presidio di solidarietà si sta svolgendo ora davanti la scuola.

A cura di Natascia Grbic

Due ragazzi sono stati fermati questa mattina davanti al liceo Plauto in seguito a una protesta organizzata dagli studenti. Le forze dell'ordine hanno aperto il cancello, chiuso con una catena, e portato via due giovani che si trovavano lì davanti. Secondo quanto riportato dal collettivo Osa, i due sono stati prima portati dalla polizia all'interno della scuola, e poi in commissariato. "Da mesi gli studenti sono in protesta a Roma tra picchetti, scioperi e manifestazioni. Mai nessuna risposta dalle istituzioni – scrivono gli studenti di Osa in un comunicato – Questa mattina, al liceo Plauto, di fronte alla richiesta di assemblea straordinaria, due nostri attivisti sono stati portati via dalla polizia e in questo momento sono chiusi dentro la scuola. È inaccettabile questo livello di repressione. Risponderemo con la lotta".

A Roma occupato anche il liceo Montale

Questa mattina gli studenti del liceo Montale hanno occupato la loro scuola. In un documento di nove pagine, i ragazzi spiegano quali sono le loro rivendicazioni: tra queste la revisione dell'orario, maggiore cautela per quanto riguarda l'insorgere di nuovi focolai, il permesso di usufruire delle aree esterne, maggiore informazione sulle norme anti-covid, più sportelli di ascolto per gli studenti, maggiore attenzione per i ragazzi con difficoltà nell'apprendimento, ecc… Ma ad occupare sono stati anche gli studenti del liceo Augusto, in zona Appio Tuscolano, che hanno occupato più o meno nello stesso momento del Montale. "Chiediamo che a scuola siano resi fruibili gli spazi di socialità, l'aula di musica, l'auletta autogestita, la biblioteca e che si aggiustino i bagni rotti e i termosifoni – spiegano gli studenti – Chiediamo uno sportello d'ascolto più efficiente, per contrastare tutti quei disturbi psicologici esponenzialmente aumentati tra i giovani dopo due anni di isolamento e didattica a distanza".