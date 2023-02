Primarie Pd 2023, dove si vota a Roma e provincia: come trovare seggi e gazebo Sfida Bonaccini Schlein per le primarie Pd: si vota oggi, 26 febbraio, dalle 8 alle 20. Ecco dove trovare l’elenco dei seggi e gazebo a Roma e provincia.

Si vota nella giornata di oggi, domenica 26 febbraio 2023, dalle ore 8 alle 20, per eleggere il nuovo segretario (o la nuova segretaria) del Partito Democratico. A sfidarsi sono i candidati Elly Schlein e Stefano Bonaccini, mentre gli altri due, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli, sono stati esclusi dopo il voto nei circoli, chiuso lo scorso 19 febbraio: i due hanno ottenuto rispettivamente il 7,96% e il 4,29%, la percentuale più alta è stata raggiunta da Bonaccini con il 52,87% seguito da Schlein con il 34,88%.

Il voto alle primarie del Partito Democratico è aperto a tutti e tutte: per votare basta essere muniti di documento di riconoscimento e tessera elettorale. Occorrerà presentarsi in uno dei seggi e dei gazebo allestiti nella città e, dopo aver pagato un contributo di 2 euro, esprimere la propria preferenza per il candidato o la candidata scelta.

Come trovare seggi e gazebo a Roma per votare alle primarie del Pd 2023

Sono 163 i seggi totali allestiti nella capitale questa domenica per permettere a cittadini e cittadine di votare alle primarie del Partito Democratico: in alcuni casi si tratta di gazebo allestiti nelle piazze della città, altri sono all'interno delle sedi o nei circoli del Pd. In vista del più importante appuntamento elettorale di partito, è stato aperto un sito, Trova seggio Primarie PD 2023, che permette a tutte le persone intenzionate a votare di rintracciare il seggio più comodo.

Il suggerimento per individuare il seggio più vicino a casa propria è quello di non riempire lo spazio che riguarda la ricerca per provincia, ma dedicarsi a compilare solo i campi chiesti a sinistra scrivendo il nome del proprio comune di provenienza (la ricerca parte dopo aver digitato le prime tre lettere, ma scrivendo il nome del comune per intero è più facile e veloce rintracciare il proprio). Dopodiché, cliccando sul bottone di ricerca, si apre un'altra scheda con tutti i seggi del comune: nel caso in cui si viva in grandi città come Roma, per rendere automatica la ricerca del proprio seggio si può inserire la sezione elettorale in cui si vota, quella indicata nella tessera elettorale.

Come si vota alle Primarie del Pd oggi 26 febbraio

Come anticipato, i seggi e i gazebo per il voto aprono dalle ore 8 fino alle 20. Per votare è necessario recarsi in uno dei seggi validi, ma se è stata effettuata la pre-registrazione entro il 18 febbraio, è possibile votare anche online se si è domiciliati all'estero e lo si è impossibilitati a recarsi ai seggi per motivi di lavoro, condizioni di disabilità o distanza dei seggi.

Secondo il regolamento del partito, possono votare alle primarie tutte i cittadini italiani, quelli dell'Unione Europea residenti in Italia e quelli extra Ue con regolare permesso di soggiorno che abbiano compiuto almeno 16 anni. I cittadini extra Ue, le persone fuorisede e i minorenni (quelli di età compresa fra i 16 e i 18 anni) , però, devono presentarsi al gazebo portando con sé i documenti della preregistrazione effettuata online entro e non oltre le ore 12 del 24 febbraio, nel corso della quale avranno già selezionato il gazebo della propria zona e inserito i dati richiesti.

Una volta arrivati nel seggio, si deve mostrare il documento di riconoscimento e la tessera elettorale e pagare il contributo di due euro, prima di avere accesso al voto.