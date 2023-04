Prima le foto e i video, poi gli abusi sessuali in oratorio: arrestato educatore di 36 anni Un educatore di trentasei anni è stato arrestato a Terracina. L’uomo è accusato di violenza sessuale su minori. Le vittime frequentavano la parrocchia dove lavorava.

A cura di Redazione Roma

Un educatore di trentasei anni è stato arrestato dagli agenti del commissariato di polizia di Terracina con l'accusa di abusi sessuali su minori nei confronti di diverse minorenni. Gli uomini in divisa si sono presentati a casa dell'uomo eseguendo il provvedimento di custodia cautelare, prima che si recasse al lavoro. L'educatore era impiegato in una parrocchia e in un'associazione volontariato e in entrambi i casi lavorava a stretto contatto con un'utenza di minorenni.

L'inchiesta è scattata dopo la denuncia dei genitori di una giovanissima, che all'epoca dei fatti non aveva ancora compiuto quattordici anni. La ragazzina si è confidata con i genitori raccontando le "attenzioni" di cui l'uomo l'aveva fatta oggetto di natura esplicitamente sessuale e poi le vere e proprie violenze, prima con la richiesta di foto e video espliciti, fino a creare le situazioni in cui aveva potuto rimanere da solo con lei abusandone.

L'inchiesta ha fatto emergere un altro caso, la cui vittima aveva invece sedici anni. Identico il modus operandi dell'uomo che, approfittando del suo ruolo, prima entrava in sintonia con le adolescenti, poi le circuiva e infine passava a chiedere di inviargli foto e video di loro nude, per poi abusarle. Le attività d'indagine hanno portato ad evidenti indizi di colpevolezza, sufficienti per il gip a giustificarne l'arresto come misura cautelare in attesa del processo. Sotto choc la comunità locale, i genitori e i ragazzi che erano abituati alla presenza dell'uomo quotidiana in spazi e luoghi di aggregazione dedicati ai più giovani nel comune in provincia di Latina.