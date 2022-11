Previsioni meteo Roma e Lazio venerdì 25 novembre: torna la pioggia L’ultima settimana di novembre si chiude con il ritorno delle piogge su tutta la regione: temperature lievemente in calo.

A cura di Beatrice Tominic

Dopo due giorni di stop torna a piovere sulla capitale e la regione Lazio: il cielo si copre di nuvole scure e dal cielo iniziano a cadere le gocce d'acqua una dopo l'altra. A questo tempo cupo, si aggiunge anche un lieve calo delle temperature che porta sia le massime che le minime ad abbassarsi di qualche grado centigrado. Il maltempo continua anche nella giornata di sabato, attese schiarite per domenica.

Previsioni meteo a Roma: pioggia dal pomeriggio

Nella capitale la giornata si apre con il grigiore di un cielo coperto e scuro. Dopo una mattinata stabile, come riporta il Meteo.it, però, già a partire dalle prime ore del pomeriggio inizia a scendere la prima pioggia. Le precipitazioni aumentano di intensità verso la sera: fra la tarda serata e la notte di domani pioggia forte. Le temperature sono comprese fra gli 8 gradi centigradi di minima e i 15 di massima

Previsioni meteo nel Lazio

Pioggia anche su tutte le altre province della regione Lazio. Come spesso accade, quelle più fredde sono Rieti e Viterbo dove oggi il termometro resta compreso fra 5 e i 13 gradi centigradi, sia nel reatino che nel viterbese. Le precipitazioni, come nella capitale, partono nel primo pomeriggio e si intensificano in serata.

Stessa situazione nelle province dalla zona meridionale del Lazio, Frosinone e Latina, dove inizia a piovere a metà pomeriggio. Anche qui le temperature sono piuttosto basse. Nel frusinate le minime non scendono sotto ai 7 gradi centigradi, mentre le massime non superano i 14. Qualche grado in più, invece, nel capoluogo pontino dove le temperature sono comprese fra i 10 gradi di minima e i 16 di massima.