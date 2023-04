Previsioni meteo Roma e Lazio venerdì 14 aprile 2023: temporali e pioggia Nuvole, pioggia e schiarite a Roma e nella regione Lazio venerdì 14 aprile: le temperature restano comprese fra una minima di 5 e una massima di 16 gradi.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Nella giornata di oggi, venerdì 14 aprile 2023, il Lazio appare totalmente grigio, con il cielo avvolto dalle nubi, temporali e piogge su quasi tutti i territori che annunciano il fine settimana all'insegna del brutto tempo su tutta la regione. Le temperature rimangono non eccessivamente rigide, con una minima che si aggira fra i 5 e i 10 gradi e una massima fra i 10 e i 16.

Previsioni meteo a Roma venerdì 14 aprile

Il brutto tempo non risparmia neanche la capitale, dove la pioggia caratterizza la prima parte della giornata di venerdì 14 aprile. Dalle ore 7 fino alla tarda mattinata, su Roma si alternano cielo nuvoloso, piogge e schiarite, come scrive Il Meteo.it. Nel pomeriggio, invece, la situazione migliora e, fatta eccezione per qualche nuvola, torna il sole. Le temperature sono comprese, infine, fra i 10 e i 16 gradi centigradi.

Previsioni meteo nelle altre province del Lazio

Temperature leggermente più basse a Rieti e Viterbo, dove le temperature sono rispettivamente comprese fra i 5 e i 10 e i 6 e i 14 gradi centigradi. In entrambi i casi, la giornata parte con la pioggia. Nel viterbese, dopo una fitta pioggia notturna, nel corso della mattinata restano nubi scure e pensati; nel reatino, invece, la pioggia continua per tutto il giorno, fino al tardo pomeriggio, anche con rilievi temporaleschi.

Leggi anche Meteo Roma e Lazio per Pasqua e Pasquetta 2023: sole e temperature fino a 17 gradi

Diverse, invece, le previsioni nelle province più a sud della regione. Nel frusinate si alternano pioggia e schiarite fino a metà pomeriggio, con temperature che si muovono fra i 7 e i 13 gradi, soprattutto nella fase centrale della giornata. La sera il cielo resta nuvoloso: il weekend sarà all'insegna dei temporali. Nei territori in provincia di Latina, invece, la pioggia fitta e i temporali caratterizzano la giornata fino al primo pomeriggio. Qui le temperature sono leggermente più alte, comprese fra i 9 e i 16 gradi.