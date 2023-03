Previsioni meteo Roma e Lazio sabato 4 marzo 2023: sole e cielo limpido Sole su tutta la regione, qualche nube nelle zone meridionali in questo sabato 4 marzo. Le temperature sono comprese fra i 3 e i 15 gradi.

A cura di Beatrice Tominic

Un sabato di sole quello di oggi, 4 marzo 2023: cielo limpido e nessuna nuvola su tutto il territorio della regione Lazio, fatta eccezion e per qualche nube passeggera nelle zone più a sud della regione, nelle province di Frosinone e Latina. Le temperature sono comprese fra la minima di 3 gradi centigradi registrata a Rieti e Viterbo e la massima di 16 gradi a Latina.

Previsioni meteo Roma: sole sulla capitale

Quello che si apre oggi è un bel weekend di sole sulla capitale dove, fatta eccezione per qualche nuvola in mattinata, come prevede Il Meteo.it, il cielo è sereno e limpido per tutto il giorno. Non ci resta che goderci il weekend prima della prossima settimana quando, almeno nei primi giorni, tornerà la pioggia anche nell'Urbe. Le temperature, invece, sono comprese fra i 6 e i 15 gradi centigradi.

Province del Lazio: weekend di sole, ma qualche nuvola

Come anticipato, anche oggi le temperature più rigide sono quelle registrate a Viterbo e Rieti, dove sono comprese fra una minima di 3 gradi centigradi e una massima che, rispettivamente, è di 12 e 13 gradi centigradi. In entrambi i territori, però, la giornata di oggi è caratterizzata dal sole: qualche nube isolata è presente solo la mattina nel viterbese e a metà pomeriggio nel reatino.

Temperature più miti e cielo un po' più grigio nella parte più meridionale del Lazio. Nel frusinate, ad esempio, il cielo è grigio e scuro per tutta la mattina e molte nuvole coprono il sole anche nel pomeriggio. Qui le temperature sono comprese fra una minima di 7 gradi centigradi e una massima di 14. Situazione simile anche nel capoluogo pontino dove, invece, la massima si alza di un grado: le temperature si aggirano fra i 7 e i 15 gradi. Il cielo, invece, è più clemente: qualche nuvola è prevista solo in mattinata, mentre il pomeriggio è caratterizzato dal sole.