Previsioni meteo Roma e Lazio sabato 11 novembre 2023: sole e temperature in calo Temperature in calo a Roma e nella regione Lazio. Sole e qualche nuvola: piogge isolate soltanto nel reatino per oggi sabato 11 novembre. Precipitazioni diffuse torneranno domani.

A cura di Beatrice Tominic

Sole in tutta la regione Lazio per questo sabato 11 novembre 2023, dopo due giorni segnati dall'allerta maltempo di colore giallo per temporali e vento. In realtà, però, nella giornata di oggi resta il rischio di qualche pioggia isolata, soprattutto nella zona appenninica del reatino. Le temperature sono in calo: le minime si registrano a Rieti con 6 gradi, mentre le massime a Roma e Latina, con 18 gradi.

Che tempo fa oggi a Roma

Sole per tutto il giorno oggi a Roma, dove l'ultimo temporale si esaurisce nel corso della nottata. Dopodiché, fatta eccezione per qualche nube sparsa la mattina e nella serata, c'è sole per tutto il giorno. Le piogge torneranno già domani, ma isolate. Le temperature sono in calo anche nella capitale, come riporta il Meteo.it: il termometro oscilla fra i 10 e i 18 gradi, come anticipato, di massima.

Previsioni nelle altre province del Lazio

Sole in tutta la regione Lazio, fatta eccezione per i territori del reatino dove sono previste piogge isolate, soprattutto nel pomeriggio. Nuvole in mattinata. Qui il termometro oscilla, invece, fra i 6 e i 13 gradi centigradi. Una manciata di gradi di differenza da quelli del viterbese dove, invece, la minima è di 7 e la massima di 15 gradi. Nelle zone della provincia più a nord della regione, invece, non si attendono piogge, soltanto qualche nuvola nella prima mattina.

Sole a Frosinone, dove le temperature sono comprese fra i 9 e i 16 gradi, il cielo è sereno e qualche nuvola passeggera fa capolino soltanto nel pomeriggio. Più mite il clima a Latina con una minima di 12 e una massima di 18 gradi centigradi, ma con il cielo nuvoloso per tutta la mattinata.