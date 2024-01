Previsioni meteo Roma e Lazio oggi sabato 27 gennaio: ecco l’anticiclone Zeus, 10 giorni di caldo Per la giornata di oggi, sabato 27 gennaio, a Roma e nel Lazio regnerà il bel tempo, con le massime sopra i 15 gradi nella Capitale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Per dieci giorni almeno dominerà l'alta pressione. L'anticiclone africano, denominato Zeus dai meteorologi de IlMeteo.it, porterà sole e temperature sopra la media del periodo. Ci attendono quindi giornate soleggiate sicuramente fino al 3/4 febbraio.

Per la giornata di oggi, sabato 27 gennaio, a Roma e nel Lazio regnerà il bel tempo, con le massime sopra i 15 gradi nella Capitale. Il sole la farà da padrone anche nella giornata di domenica e nei primi giorni della prossima settimana. Le massime si manterranno intorno ai 13/14 gradi a Roma. Anche sui rilievi montuosi della regione, le temperature si manterranno ben sopra lo zero. Per fare un esempio, sul Terminillo le temperature massime toccheranno i 5/6 gradi nelle ore più calde delle giornate della prossima settimana.

Secondo gli esperti de IlMeteo.it "ci attende un Fine Settimana piuttosto insolito, specie per quanto riguarda le temperature: l'anticiclone africano, che abbiamo simpaticamente chiamato Zeus, "re dell'Olimpo" e regolatore dei fenomeni meteorologici, sarà accompagnato da correnti d'aria calda e stabile, provenienti direttamente dal Deserto del Sahara. Questa configurazione atmosferica si stabilirà proprio nel corso del weekend, determinando temperature ben superiori alle medie stagionali a partire da Sabato 27 e anche per l'intera giornata di Domenica 28″.

Secondo i meteorologi, questa fase dominata dall'anticiclone Zeus, potrebbe lasciare spazio, a partire dal 3 febbraio a un nuovo impulso invernale. "Secondo gli ultimi aggiornamenti, appena arrivati, dopo la Candelora (2 Febbraio) è attesa una svolta a scala emisferica con il possibile ritorno di freddo e precipitazioni anche sull'Italia", spiegano gli esperti.