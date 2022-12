Previsioni meteo Roma e Lazio oggi lunedì 5 dicembre: torna il bel tempo, ma durerà poco Torna il bel tempo a Roma e nel Lazio, ma durerà poco. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 5 dicembre, potrebbero verificarsi temporali isolati di debole intensità.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del tempo per oggi, 5 dicembre

Per la giornata di oggi, lunedì 5 dicembre, previsto tempo sereno o poco nuvoloso. In serata le condizioni meteo dovrebbero peggiorare e non sono esclusi locali temporali. Nella giornata di martedì il cielo sarà poco nuvoloso o nuvoloso in tutte le province del Lazio, mentre mercoledì tornerà il brutto tempo. Sono previste infatti deboli piogge lungo tutto l'arco della giornata, ma soprattutto in serata.

Un'altra perturbazione in arrivo l'8 dicembre

Nella giornata dell'8 dicembre, festa dell'Immacolata, previsto l'arrivo di una forte perturbazione. Spiegano gli esperti del sito IlMeteo.it che il maltempo inizierà a minacciare l'Italia nel corso della giornata di giovedì "soprattutto tra il pomeriggio e la sera quando nubi e piogge torneranno a colpire praticamente tutto il Nord e gran parte delle regioni Centrali specie il comparto Tirrenico. Sarà inoltre un'altra occasione per importanti nevicate sull'arco alpino anche a quote relativamente basse mediamente prossime ai 700/800 metri". Anche nelle giornate di venerdì e sabato dovrebbero verificarsi piogge e temporali anche di forte intensità,

Secondo gli esperti del sito 3bMeteto.com nella giornata dell'8 dicembre si verificherà "un deciso peggioramento delle condizioni meteo interesserà gran parte della Penisola. Piogge e rovesci si concentreranno maggiormente al Centro-Nord e tirreniche con nevicate sulle Alpi oltre i 1000m. Più asciutto sulla Sicilia, versanti ionici e del medio-basso Adriatico".