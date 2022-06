Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 7 giugno: si torna a respirare, temperature massime in calo A Roma farà ancora caldo, ma le temperature massime sono segnalate in calo.

A cura di Enrico Tata

(La Presse)

Non pioverà oggi e non sono previste precipitazioni almeno fino a mercoledì. Ma almeno si tornerà a respirare a Roma: farà ancora caldo, ma le temperature massime sono segnalate in calo. L'arrivo di venti freschi da Nord causerà un generale peggioramento del tempo nel Settentrione (previste grandinate e violenti nubifragi), ma anche nella Capitale e nel Lazio le temperature scenderanno di qualche grado. Per quanto riguarda la pioggia, a Roma possibili precipitazioni nella giornata di giovedì, ma c'è ancora incertezza tra i meteorologi su questo punto. Scrivono gli esperti del sito IlMeteo.it: "Il quadro meteorologico resterà tutt'altro che tranquillo. Anzi, pure sulle regioni del Centro e del Sud arriveranno forti temporali e un generale calo termico. Mercoledì 8 Giugno il meteo è destinato a subire un nuovo peggioramento a partire dal Nord con il passaggio di un altro fronte temporalesco che raggiungerà in serata le regioni centrali adriatiche. Sarà questo il preludio ad un Giovedì 9 piuttosto instabile al Nordest e su tutte le regioni centro-meridionali adriatiche: su questi settori sono attesi altri intensi temporali. Le temperature caleranno anche sensibilmente su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia".

Le previsioni di oggi a Roma

Per oggi, martedì 7 giugno 2022, a Roma prevista una giornata soleggiata con vento debole che soffierà da Ovest-Nord ovest. Le temperature saranno comprese tra 16 e 32 gradi. Nella giornata di mercoledì si assisterà a un ulteriore calo delle temperature massime, che non supereranno i 29 gradi nelle ore più calde della giornata. Alle 8 di mattina la temperatura sarà di circa 24 gradi.