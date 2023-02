Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 7 febbraio: temperature sotto zero, ma cielo sempre sereno Oggi, martedì 7 febbraio, previsto cielo sereno o poco nuvolo sulla città di Roma, con temperature minime intorno allo zero e temperature massime intorno ai 9 gradi nelle ore più calde della giornata.

A cura di Enrico Tata

Temperature sottozero, anche a Roma, ma il cielo resterà sereno o poco nuvoloso. Almeno fino al prossimo weekend, infatti, non sono previste precipitazioni sulla Capitale e in generale nel Lazio. Oggi, martedì 7 febbraio, previsto cielo sereno o poco nuvolo sulla città di Roma, con temperature minime intorno allo zero e temperature massime intorno ai 9 gradi nelle ore più calde della giornata.

Temperature bassissime sulle montagne del Lazio

Le temperature saranno freddissime sui rilievi del Lazio e per fare un esempio sul monte Terminillo le minime scenderanno sotto i meno 10 e le massime non saliranno sopra i meno 5. Le temperature saranno stabili (e quindi fredde) almeno fino al weekend, con il sole che caratterizzerà tutto l'arco delle giornate. In altre zone d'Italia nevicherà anche in pianura, ma per il momento non sono previste precipitazioni per quanto riguarda il Lazio. Tra sabato e domenica le temperature potrebbero scendere a Roma fino a due gradi sottozero.

Ne Lazio non sono previste precipitazioni fino al weekend

La giornata di giovedì 9 febbraio, spiegano gli esperti, sarà probabilmente quella più fredda e più burrascosa. Nel Lazio, come detto, non sono previste precipitazioni. Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it sono previste giovedì "forti precipitazioni anche a carattere di nubifragio sull'area orientale della Sardegna e sulla Sicilia. La neve qui continuerà a cadere copiosissima a quote collinari (4/500 metri). Sul resto del Paese il meteo si manterrà freddo, ma più tranquillo, eccezion fatta per residue nevicate a bassissima quota sulle coste centrali adriatiche.