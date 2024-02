Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 6 febbraio: in arrivo a Carnevale il ciclone Pulcinella Nessuna precipitazione a Roma almeno fino a venerdì, ma nel weekend potrebbe cambiare tutto: in arrivo sull’Italia il ciclone Pulcinella. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

Le prossime giornate saranno ancora stabili e caratterizzate da temperature sopra la media del periodo. Ma secondo gli esperti, potrebbe arrivare una nuova fase di maltempo, che porterà un crollo delle temperature, a Carnevale, già dal 9-10 febbraio 2024. Per il momento, come detto, il meteo sarà ancora stabile: nella giornata di oggi, martedì 6 febbraio, a Roma previste nuvole con venti deboli o moderati e temperature comprese tra 17 e 4 gradi. Domani, le temperature massime si dovrebbero alzare di uno o due gradi, con il meteo che resterà variabili. Non sono previste precipitazioni in città almeno fino a venerdì. Da sabato 10, però, tutto potrebbe cambiare.

Nel weekend in arrivo il ciclone Pulcinella

Secondo gli esperti del sito Il Meteo.it, nel prossimo settimana arriverà sull'Italia una vasta area di bassa pressione. Il ciclone Pulcinella, così è stato denominato, determinerebbe una vera e propria svolta: la fase clou arriverà nella giornata di domenica 11 febbraio e sarà "in grado di innescare intense piogge anche a carattere temporalesco e nevicate abbondanti sulle Alpi a partire dai 1000/1200 metri di quota. La novità più importante riguarda l'estensione del ciclone con il maltempo che potrebbe colpire duro su tutta l'Italia, come non accade da tanti mesi. Attenzione ai forti venti di Scirocco che dopo aver attraversato i nostri mari, arricchendosi di umidità, potrebbero fornire quel surplus di energia per la formazione di immense celle temporalesche".

A Roma previste forti piogge (almeno stando alle previsioni aggiornate ad oggi, 6 febbraio) sia nella giornata di sabato 10 che in quella di domenica 11 febbraio 2024.