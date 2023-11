Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 4 novembre: passata l’allerta meteo, possibili temporali isolati Le piogge, anche di forte intensità, torneranno nella notte tra sabato e domenica, quando è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteo.

A cura di Enrico Tata

Non è prevista alcuna allerta meteo per la giornata di oggi, sabato 4 novembre, a Roma e nel Lazio. Secondo il bollettino della Protezione Civile, tuttavia, sono possibili isolati fenomeni temporaleschi su tutto il territorio regionale. Le temperature saranno comprese a Roma tra ii 14 e i 19 gradi. Le piogge, anche di forte intensità, torneranno nella notte tra sabato e domenica, quando è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteo. Nella notte sono previsti rovesci e temporali anche intensi su tutta la regione Lazio. Durante la giornata di domenica previsto qualche temporale residuo, ma tra il pomeriggio e la sera migliorerà praticamente ovunque.

Questo nuovo peggioramento dopo il passaggio della tempesta Ciaran è dovuta, spiegano i meteorologi del sito 3BMeteo, alla tempesta Debi che andrà quasi a collidere "con l'ex ciclone Ciaran che nel frattempo avrà perso parte della sua energia. Le due tempeste agiranno all'unisono ruotano una attorno all'altra come due stelle binarie e rinnoveranno forti condizioni di maltempo su gran parte dello scacchiere europeo. Anche l'Italia resterà coinvolta in questo connubio ma più per l'azione di Debi che per quella di Ciaran che sul Mediterraneo avrà una storia meno importante. La perturbazione associata a Debi ci raggiungerà nella giornata di sabato portando un nuovo peggioramento del tempo a iniziare dalle nostre regioni più occidentali. Rovesci, temporali e nubifragi ripercorreranno quasi la stessa scia colpendo prevalentemente le regioni settentrionali e quelle centrali tirreniche, poi entro domenica si allontaneranno verso l'area balcanica".