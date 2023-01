Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 30 gennaio: cielo sereno, minime sui 2 gradi Cielo sereno a Roma e nel Lazio almeno fino a mercoledì. Temperature minime in calo: tra oggi e domani si attesteranno intorno ai 2 gradi.

A cura di Enrico Tata

A Roma e in generale nel Lazio il tempo sarà stabile almeno fino a mercoledì, con cielo sereno o poco nuvoloso sia oggi che domani e dopodomani. In calo le temperature minime, che si attesteranno sui 2 gradi. Le massime raggiungeranno nella Capitale gli 11/12 gradi nelle ore più calde della giornata. Non sono previste precipitazioni almeno fino alla giornata di giovedì, quando è possibile l'arrivo di una nuova perturbazione sulla penisola italiana.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni

I meteorologi spiegano che il tempo sarà stabile su gran parte del Nord e sulle zone tirreniche del Centro già nella giornata di oggi. Al Sud e sul versante adriatico il meteo sarà invece più instabile. Per gli altri giorni della settimana, le previsioni sono molto più incerte. Scrivono gli esperti del sito IlMeteo.it: "Per quanto riguarda i giorni successivi invece, soprattutto da metà settimana e fino al weekend, ecco che gli aggiornamenti risultano davvero clamorosi. I centri di calcolo internazionali infatti non riescono a trovare una comune linea di tendenza. Da una parte abbiamo il centro Americano che vedrebbe l'alta pressione salire verso il nordest del nostro continente attivando così nuovi impulsi gelidi ed instabili verso il mare nostrum. Così facendo proseguirebbe senza intoppi la stagione invernale. Dall'alta parte troviamo invece il centro Europeo che propone una decisa invasione dell'alta pressione su tutta l'area mediterranea con effetti ovviamente apposti, dunque votati ad una totale stabilità atmosferica e con temperature praticamente primaverili, quanto meno di giorno".