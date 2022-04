Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 25 aprile festa della Liberazione: nubi sparse sulla Capitale Per la giornata di oggi, lunedì 25 aprile, non sono previste precipitazioni a Roma.

A cura di Redazione Meteo

Ecco le previsioni del tempo per oggi, lunedì 25 aprile, festa della Liberazione: i tre principali siti che si occupano di meteo in Italia non sono d'accordo su quel che potrebbe accadere durante la giornata. Secondo IlMeteo.it, a Roma splenderà il sole per tutta la giornata. Per gli esperti di 3bMeteo, invece, ci saranno annuvolamenti sia in mattina che in serata. Secondo MeteoAm, il meteo dell'Aeronautica militare, il cielo sarà invece coperto durante tutto l'arco della giornata. L'unica cosa certa è che non sono previste precipitazioni sulla Capitale.

Le temperature: massime intorno ai 18/19 gradi

A Roma le temperature massime si attesteranno intorno ai 18/19 gradi nelle ore più calde della giornata e le minime intorno ai 13/14 gradi. Da domani, invece, sull'intera penisola tornerà l'alta pressione. Almeno fino a venerdì splenderà il sole sulla Capitale e non sono previste né nuvole né precipitazioni. Le temperature massime si alzeranno e tra giovedì e venerdì il termometro arriverà a toccare anche i 23/24 gradi a Roma. Le minime non scenderanno sotto i 12/13 gradi nelle ore notturne.

Le previsioni del tempo per oggi nelle altre province del Lazio

Nelle altre province del Lazio oggi potrebbero verificarsi locali piogge. Precipitazioni di debole intensità sono previste a Rieti, Viterbo, Amatrice, nelle zone interne della provincia di Latina e nel Frusinate. La probabilità di pioggia è stimata intorno al 50 per cento. Da domani, però, in tutto il Lazio tornerà a splendere il sole e le temperature ricominceranno a salire. Almeno fino a venerdì non sono previste altre piogge.