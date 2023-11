Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 24 novembre: arriva il gelo, domenica sottozero Tra sabato e domenica le temperature minime si avvicineranno allo zero, mentre le massime non saliranno sopra i 12 gradi in pianura nelle ore centrali delle giornate. Temperature sottozero in montagna.

La giornata di oggi, venerdì 24 novembre, sarà caratterizzata a Roma da nuvole sparse con possibilità di pioggia debole durante la serata. Le temperature saranno comprese tra 8 e 18 gradi nella Capitale. Ma la vera novità dal punto di vista meteorologico arriverà nel weekend, quando le temperature scenderanno fino a toccare 1/2 gradi anche in pianura.

Tra sabato e domenica le temperature minime si avvicineranno allo zero, mentre le massime non saliranno sopra i 12 gradi in pianura nelle ore centrali delle giornate. Nonostante l'arrivo del primo gelo invernale della stagione, il tempo sarà sereno o poco nuvoloso sia nella giornata di sabato 25 novembre che in quella di domenica 26 novembre 2023. Per lunedì 27 novembre è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione.

Domenica a Rieti le massime non supereranno i 10 gradi e le minime arriveranno sottozero. Sulle montagne, ad esempio sul monte Terminillo, le temperature nel weekend saranno gelide, comprese tra meno 7 e meno 3. Nella giornata di sabato sono possibili nevicate.

Spiegano gli esperti del sito 3BMeteo.com: "L'aria artica inizierà ad affluire sul Mediterraneo venerdì in tarda serata e stimolerà la formazione di un vortice di bassa pressione secondario che si organizzerà sulle regioni meridionali agganciando ciò che resterà della depressione attualmente ancora in azione. Dunque obiettivo di questa nuova ondata di maltempo sarà soprattutto il Sud ma l'afflusso freddo porterà instabilità anche sul medio Adriatico e sull'Appennino centrale. Il resto della Penisola fatta eccezione per le Alpi confinali, resterà fuori dal peggioramento".