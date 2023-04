Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 24 aprile: qualche nuvola e possibile pioggia leggera Cielo poco nuvoloso nella giornata di oggi, 24 aprile, a Roma, con il rischio di qualche debole pioggia nell’arco della giornata.

A cura di Redazione Meteo

Oggi, lunedì 24 aprile 2023, previsto cielo poco nuvoloso a Roma con possibilità di leggera pioggia nell'arco della giornata. Le temperature saranno gradevoli, con le massime che arriveranno a toccare i 21 gradi nelle ore più calde. Nella giornata del 25 aprile cielo poco nuvoloso con ampie schiarite sulla Capitale. Nella seconda metà della settimana le temperature dovrebbero aumentare di qualche grade e il cielo dovrebbe essere sereno. Attenzione, però: secondo i meteorologi, potrebbe arrivare una perturbazione nella giornata del primo maggio. Per avere certezze in merito, però, occorrerà aspettare qualche giorno.

Se a Roma è previsto cielo poco nuvoloso oggi e domani, 25 aprile, occorre prestare attenzione invece alle zone interne del Lazio, dove non sono esclusi temporali, localmente anche di forte intensità. Il tempo sarà instabile fino a mercoledì, quando avanzerà l'anticiclone africano e le temperature si alzeranno fino a toccare picchi vicini ai 25/26 gradi. Una nuova perturbazione atlantica, come detto, potrebbe minacciare il ponte del primo maggio.

Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it, per il weekend del Primo Maggio l'Italia "rischia di trovarsi in una zona di convergenza proprio nel mezzo del campo di battaglia tra le prime avanzate dell'anticiclone africano e le ultime incursioni fredde in discesa dal Nord Europa". Secondo gli esperti, ",olto probabilmente l'Italia si troverà a metà strada tra un'improvvisa avanzata dell'anticiclone africano e un'incursione fredda (è previsto infatti l'arrivo di un vortice che piloterà una perturbazione fortemente temporalesca) in discesa dal Nord Europa".