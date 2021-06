Sarà un fine settimana caldissimo con temperature sopra i 33 gradi a Roma e in generale nel Lazio. Tra sabato 19 e domenica 20 giugno il termometro toccherà il picco di questa prima ondata di calore dell'estate. Nelle pianure del nord Italia e nelle zone interne della Toscana si toccheranno anche i 38 gradi, ma nel Lazio presumibilmente il termometro non dovrebbe mai superare i 33/34 gradi nelle ore più calde della giornata. Il vasto anticiclone africano resterà sul Mediterraneo e sul nostro Paese almeno fino a metà della prossima settimana. Per la giornata di oggi, venerdì 18 giugno, le temperature massime arriveranno fino a 31 gradi, ma come detto aumenteranno di due, tre gradi nel corso del fine settimana.

Le previsioni per il weekend: prima ondata di calore su Roma e sul Lazio

Sia nella giornata di sabato 19 che in quella di domenica 20 giugno il cielo rimarrà sereno o poco nuvoloso su tutta la Regione. Le massime, come anticipato, saliranno fino a 33 gradi nelle ore più calde della giornata e le minime scenderanno intorno ai 19 gradi nelle ore notturne. Previsto cielo sereno o poco nuvoloso in tutte le province del Lazio con le massime che anche al di fuori della Capitale si attesteranno intorno ai 33/34 gradi.

Da domenica 20, almeno nel nord Italia, la situazione atmosferica potrebbe cambiare: una vasta depressione in discesa da nord si scontrerà con l'anticiclone africano e porterà piogge, anche violente tra Piemonte e Lombardia. Questa perturbazione, tuttavia, non dovrebbe interessare le regioni centrali. Secondo gli esperti la fine del mese di giugno sarà ancora più calda e le massime a Roma e nel Lazio saranno destinate a salire ancora.