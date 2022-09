Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 12 settembre: torna il caldo, massime sopra i 32 gradi Quella di oggi, 12 settembre, sarà una giornata all’insegna del caldo e del bel tempo su tutto il territorio del Lazio.

A cura di Enrico Tata

Per la giornata di oggi, lunedì 12 settembre, previsto cielo sereno a Roma con temperature comprese tra 17 e 32 gradi. I venti saranno deboli. Sarà quindi una giornata all'insegna del caldo e del bel tempo su tutto il territorio del Lazio. Stessa previsione anche per domani, martedì 13 settembre, mentre mercoledì comincerà ad arrivare qualche nuvola. Da giovedì 15 settembre, invece, potrebbero tornare le piogge.

Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it a metà settimana l'estate potrebbe lasciare definitivamente spazio all'arrivo dell'autunno. Con la pioggia, infatti, arriverà una massa di aria fredda che determinerà un vero e proprio crollo delle temperature, prima al Nord e poi anche al Centro Sud Italia. Da un clima tipicamente estivo si passerà a temperature tipicamente autunnali. L'anticiclone delle Azzorre comincerà a spostarsi verso il Circolo Polare Artico e questo, spiegano i meteorologi de IlMeteo.it, "non farà altro che pescare aria fredda artica che inizierà a scendere velocemente dal bordo orientale dell'anticiclone. Queste masse d'aria tra Giovedì 15 e il Weekend del 17-18 Settembre faranno il loro ingresso in Italia entrando dalla Porta della Bora (Alpi Giulie). In questo periodo è atteso quindi un forte peggioramento del tempo dal Nordest verso le regioni adriatiche centro-meridionali, ma anche sul Lazio e sulla Campania. I venti di Bora e Grecale che soffieranno impetuosi provocheranno un drastico crollo delle temperature, dapprima al Nord poi anche sul resto d'Italia. In pochi giorni da un clima estivo si arriverà a un clima tipicamente autunnale".

L'arrivo di queste masse di aria fredda che si scontreranno con quelle più calde attualmente presenti sullo stivale, poterà probabilmente alla formazione di forti temporali.