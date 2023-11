Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 1 novembre: pioggia durante la giornata, temperature in calo Qualche pioggia attesa oggi a Roma nel pomeriggio. Per quanto riguarda le province di Latina e Frosinone, invece, la Protezione Civile del Lazio ha diramato un’allerta meteo gialla valida per tutta la giornata.

Per la giornata di oggi, giovedì 1 novembre, festa di Ognissanti, è previsto a Roma l'arrivo di piogge, che però non saranno di forte intensità. Per oggi, infatti, non è prevista alcuna allerta meteo per quanto riguarda la Capitale e la provincia. Le piogge in città sono attese soprattutto nel primo pomeriggio. Per quanto riguarda le province di Latina e Frosinone, invece, la Protezione Civile del Lazio ha diramato un'allerta meteo gialla valida per tutta la giornata. Le piogge, sia a Latina che a Frosinone, saranno abbondanti. Livello di allerta verde, invece, sia a Viterbo che a Rieti.

Le temperature, anche nella Capitale, saranno in calo di qualche grado, con le massime che non saliranno sopra i 19 gradi e le minime che scenderanno intorno ai 13 gradi nelle ore notturne. Nel fine settimana il tempo si manterrà perturbato. Temporali previsti soprattutto nella giornata di domenica 5 novembre.

Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it, giovedì 2 novembre arriverà in Italia la ‘tempesta Ciaran'. Stando a quanto si apprende, "si tratterà di un vero e proprio ciclone atlantico, al cui centro la pressione atmosferica scenderà fino a 955 hPa: insomma, una "tempesta perfetta" in grado di scatenare raffiche di vento che potranno raggiungere i 150-190 km/h sul Golfo di Biscaglia e sul Canale della Manica (come un Uragano di categoria 3) provocando violente mareggiate. Oltre ai forti venti sono previste precipitazioni abbondanti su Portogallo, Spagna, Francia e Inghilterra con il rischio pure di alluvioni lampo".

"La traiettoria del ciclone non risparmierà il nostro Paese: tra Giovedì 2 e Venerdì 3 Novembre il fronte raggiungerà le regioni nordoccidentali e l'alta Toscana, dando vita ad una nuova ondata di maltempo all'insegna di piogge e temporali", spiegano ancora i meteorologi.