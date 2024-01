Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 1 gennaio 2024: a Capodanno pioggia ma temperature alte Piogge nel corso delle prime ore del mattino a Roma a Capodanno, ma le temperature si manterranno calde, di qualche grado sopra le medie del periodo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Piogge nella notte di Capodanno e nelle prime ore del mattino di lunedì 1 gennaio 2024 a Roma. Ma le temperature resteranno calde rispetto alla media del periodo: nella Capitale le massime arriveranno addirittura a toccare i 17 gradi nelle ore più calde della giornata, mentre le minime non scenderanno sotto i 13 gradi. La situazione rimarrà praticamente uguale almeno fino a venerdì.

Almeno per i primi giorni del 2024, gli esperti meteo non prevedono alcun cambiamento di sorta o l'arrivo del freddo invernale. Stando a quanto si apprende, una fase di forte maltempo si aprirà tra venerdì 5 e sabato 6 gennaio, ma non è detto che questo si accompagni a un calo delle temperature.

Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it, tra Venerdì 5 e Sabato 6 Gennaio, giorno dell'Epifania, arriverà una perturbazione initensa "collegata all'approfondimento di un ciclone, potrebbe raggiungere il nostro Paese, causando un significativo peggioramento con piogge battenti e rischio di temporali dapprima al Centro-Nord e in seguito anche al Sud. Insomma, il primo weekend dell'anno sembra destinato a trascorrere sotto un'intesa fase di maltempo che colpirà praticamente tutto il Paese accompagnato e seguito anche da un moderato calo delle temperature. Considerando però la distanza temporale, nei prossimi giorni potrebbero esserci degli aggiustamenti. Il maltempo potrebbe colpire in maniera diversa i vari settori".

Come spiegano gli stessi esperti, non è chiaro se questa fase di maltempo porti con sé un abbassamento marcato delle temperature che, ricordiamo, per ora si mantengono ben sopra le medie del periodo.