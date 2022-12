Previsioni meteo Roma e Lazio giovedì primo dicembre 2022: cielo nuvoloso, 3 gradi sulla capitale Cielo sereno, con qualche nube, su tutta la regione. Temperature basse, con 2 gradi di minima a Rieti e Viterbo, 3 a Roma e 6 a Frosinone e Latina.

A cura di Beatrice Tominic

Quella di oggi, la prima del mese di dicembre, sembra essere una bella giornata, nonostante qualche nuvola che torna a fare capolino. Le temperature restano molto basse, le minime sono appena una manciata di gradi sopra lo zero, mentre le massime non superano i 14 gradi.

Previsioni meteo Roma e Lazio giovedì 1 dicembre

Anche nella capitale il mese di dicembre si apre con una giornata di sole. Qualche nuvola si intravede soltanto nelle prime ore del giorno e in tarda serata: nella giornata di venerdì proprio su Roma è previsto il ritorno della pioggia. La temperatura minima, di circa 3 gradi, è prevista per le prime ore della mattina, fra le 6 e le 7. Quella massima, di 12.7, è attesa nella parte centrale della giornata, verso le ore 14, come riporta il sito de Il Meteo.it.

Previsioni meteo primo dicembre nelle province del Lazio

Ancora più fredde della capitale, in questa prima giornata di dicembre, ci sono le province di Rieti e Viterbo, con i loro 2 gradi centigradi di minima e i loro rispettivi 11 e 10 gradi di massima. Fatta eccezione per l'intero pomeriggio, dalle 14 fino alle 20, il cielo è leggermente nuvoloso e, con le sue nuvole sparse, copre il sole. Nubi anche nel reatino dove, però, restano tutto il giorno e dove, soprattutto in tarda serata, dopo le 22, coprono completamente il cielo, ingrigendolo.

Diversamente, Latina e Frosinone sono leggermente più miti. In entrambe le province le temperature minime sono di 6 gradi centigradi, mentre di massima si registrano 13 a Frosinone e 14 nel capoluogo pontino. È qui che, dopo qualche prima nube mattutina, il cielo si schiarisce. Nel frusinate, infine, cielo coperto o nuvoloso per tutto il giorno.