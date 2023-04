Previsioni meteo Roma e Lazio giovedì 20 aprile 2023: cielo nuvoloso e pioggia Cielo nuvoloso su tutta la regione Lazio e nella capitale nella giornata di oggi, giovedì 20 aprile 2023. Temperature comprese fra i 5 e i 18 gradi centigradi.

A cura di Beatrice Tominic

Un'altra giornata grigia a Roma e nella regione Lazio in questo giovedì 20 aprile 2023: è atteso cielo nuvoloso e pioggia, soprattutto nella zona appenninica. A Rieti, in particolare, si prevedono temporali e schiarite. Le temperature sono comprese fra quella minima di 5 gradi centigradi a Viterbo e la massima di 18 gradi centigradi a Latina.

Previsioni meteo a Roma giovedì 20 aprile

Anche la capitale, come il resto della regione, è coperta dal cielo grigio, soprattutto nella prima fase della giornata, nel corso della mattinata. Soltanto verso le ore 15, secondo quanto riporta Il Meteo.it, sulla capitale torna il sereno e il cielo si libera dalle nubi. Le temperature, invece, si aggirano fra i 10 e i 17 gradi, registrati proprio a metà pomeriggio.

Il tempo nelle altre province

Cielo nuvoloso anche nelle altre province della regione Lazio, in particolar modo nel reatino dove si prevedono temporali con qualche schiarita per tutta la giornata. Le precipitazioni più forti sono previste a partire dal primo pomeriggio fino alla prima serata quando resta qualche nube prima del ritorno del sereno. Le temperature sono comprese fra i 6 e i 16 gradi. Temperatura minima di un grado inferiore, compresa fra i 5 e i 17 gradi, a Viterbo, dove il cielo, sereno alla mattina e in serata, viene coperto dalle nuvole nella parte centrale della giornata: non si escludono piogge a partire dal primo pomeriggio.

Cielo nuvoloso anche nelle province più a sud del Lazio, nel frusinate e nel capoluogo pontino, dove, soprattutto nella prima parte della giornata, il cielo viene coperto da nuvole. Nei territori in provincia di Frosinone, dove le nuvole si alternano al sole, le temperature sono comprese fra una minima di 8 e una massima di 18 gradi, mentre in quelli di Latina, dove il cielo si presenta più coperto, fra i 10 e i 18 gradi.