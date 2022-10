Previsioni meteo Roma e Lazio domenica 2 ottobre: torna il sole e temperature sopra la media Tempo soleggiato e qualche nuvola di passaggio che non crea pensiero. Le previsioni meteo per oggi – domenica 2 ottobre – su Roma e il Lazio, inaugurano una settimana all’insegna del bel tempo e del caldo su Roma e sul Lazio. Merito dell’anticiclone africano e dell’alta pressione in arrivo.

A cura di Redazione Meteo

Torna a splendere il sole su Roma e sul Lazio. Oggi – domenica 2 ottobre – le previsioni meteorologiche prospettano cielo sereno, velato ogni tanto da qualche nuvola che sarà però solo di passaggio. Archiviata una settimana funestata dal maltempo, si volta pagina almeno per qualche giorno e tutta l'Italia sarà baciata dal sole. Le temperature massime oggi a Roma non supereranno i 25°, mentre le minime si attesteranno attorno ai 12°.

Previsioni meteo della settimana: sole e caldo su Roma e il Lazio

L'autunno si appresta a entrare nel pieno della stagione e l'estate inizia a essere solo un ricordo, ma le temperature massime continuano si attesteranno nei prossimi giorni al di sopra della media stagionale per tutta la settimana entrante, che segnerà decisamente una svolta dal punto di vista meteorologico dopo un settembre piovoso, seguito a un'estate in cui si è registrata una siccità da record, e segnato anche da fenomeni atmosferici estremi.

L'ottobrata romana è in arrivo

Da oggi "tornerà infatti a estendersi verso l’alta pressione, e si profila di conseguenza una giornata in generale soleggiata e con pochissime piogge residue". "L’anticiclone – si legge sul sito di Meteo.it – insisterà poi sull’Italia anche nei giorni successivi, e almeno fino a venerdì prossimo garantirà prevalenza di tempo soleggiato e stabile, assenza di piogge e, soprattutto, temperature in sensibile aumento, con un po’ di caldo anomalo per il periodo". I romani sperano di poter godere della cosiddetta ottobrata romana, ultimo sprazzo di bel tempo e caldo prima dell'ingresso nel pieno dell'autunno.