Previsioni meteo Roma e Lazio domenica 11 settembre 2022: bel tempo e temperature miti Bel tempo sulla capitale e tutta la regione, qualche nuvola soltanto in provincia di Viterbo. Temperature comprese fra i 14 e i 30 gradi.

A cura di Beatrice Tominic

(La Presse)

Quella di oggi si conferma una splendida domenica di sole su Roma e tutta la regione Lazio. Cielo sereno e sole brillante: questo 11 settembre si prospetta proprio una bella giornata. Anche le temperature sono gradevoli: la massima non supera i 30 gradi, mentre le minime non sono sopra i 14. Qualche nuvola rischia di fare capolino, ma soltanto a partire dalla seconda metà del pomeriggio, nella zona più a nord della regione, in provincia di Viterbo.

Previsioni meteo Roma domenica 11 settembre

Sulla capitale oggi splende il sole. Raggi caldi e un cielo limpido caratterizzano questa giornata. Anche le temperature restano miti, le massime si aggirano intorno ai 30 gradi centigradi. Per quanto riguarda le minime, invece, il termometro non scende sotto ai 19 gradi. Il brutto tempo tornerà soltanto verso il prossimo fine settimana: romani e romane possono ancora godersi questi ultimi giorni estivi.

Previsioni meteo nella Regione Lazio: le temperature previste

Anche nella maggior parte della regione Lazio si registra bel tempo: soltanto in provincia di Viterbo, come anticipato, a partire dalle ore 16 arrivano alcune nuvole a coprire il cielo limpido, ma già nella giornata di lunedì torna il sole. Qui le temperature massime raggiungono i 27 gradi, mentre le minime si bloccano a 14. Stesse minime anche a Rieti, dove le massime si fermano anche un grado sotto, a 26 gradi centigradi: qui il sole resta per tutta la giornata di domenica. Stesso tempo atteso anche a Frosinone e Latina dove, nella zona più bassa del Lazio, dove le temperature massime non superano i 29 gradi e le minime, invece, si aggirano rispettivamente intorno ai 18 e ai 20 gradi.