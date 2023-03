Previsioni meteo Roma e Lazio 9 marzo: le temperature sfiorano i venti gradi Temperature alte ma cieli nuvolosi oggi, giovedì 9 marzo, a Roma e nelle altre province del Lazio. In alcune zone il termometro arriverà a sfiorare i venti gradi.

A cura di Redazione Meteo

Quella di oggi, giovedì 9 marzo, sarà una giornata caratterizzata dal cielo nuvoloso e dall'assenza di piogge. Le temperature saranno gradevoli, arrivando anche a diciotto gradi in alcune zone del Lazio. Nonostante questo, la presenza di nuvole per gran parte della giornata non farà godere delle temperature primaverili che si avranno in questa giornata. Le cose però cambieranno già da domani, dato che sono previste piogge e temporali in diverse province.

A Roma, in particolare, il cielo sarà parzialmente nuvoloso per tutto il giorno, mentre la sera si annuvolerà ancora di più. Le temperature saranno abbastanza alte e comprese tra dodici e diciassette gradi, mentre i venti soffieranno moderati per tutta la giornata.

Situazione simile a Frosinone, dove il termometro oscillerà tra otto e sedici gradi. A differenza di Roma però, il cielo sarà coperto per tutta la giornata, con venti che soffieranno la mattina deboli e il pomeriggio moderati. A partire dalle 22 cominceranno a cadere lievi piogge.

Temperature molto alte a Latina, dove la minima non scenderà sotto gli undici gradi, mentre la massima arriverà a diciotto gradi, sfiorando i venti. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso, mentre i venti soffieranno moderati.

A Rieti cieli coperti ma temperature gradevoli, con massime a sedici gradi e minime a otto gradi. I venti soffieranno moderati, così come nelle altre zone del Lazio.

Temperature tra nove e diciassette gradi a Viterbo: qui il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con nubi sparse e precipitazioni assenti. I venti, come nel resto della regione, soffieranno con intensità moderata.