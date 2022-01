Previsioni meteo Roma e Lazio 7 gennaio: sole e bel tempo su tutta la regione Quella che si apre oggi, venerdì 7 gennaio, sarà una bella giornata per il Lazio. A Roma e nelle altre province il cielo sarà terso e sereno, e non sono previste piogge.

A cura di Redazione Meteo

Dopo l'ondata di maltempo che nei giorni scorsi si è abbattuta sul Lazio oggi, venerdì 7 gennaio, la giornata sarà segnata dal bel tempo e da cielo senza nuvole. Anche nei prossimi giorni a Roma, Frosinone, Rieti, Latina e Viterbo il meteo rimarrà più o meno sereno, con il rischio di qualche pioggia sparsa nelle ore centrali della giornata. Le temperature, sempre nei prossimi giorni, non dovrebbero poi scendere oltre i dieci gradi. L'effetto da clima primaverile dell'anticiclone africano sta svanendo e le temperature non stanno più raggiungendo i venti gradi dei giorni scorsi, ma le massime non si abbasseranno molto in questa settimana.

A Rieti e Viterbo temperature raggiungono lo 0

In particolare oggi a Roma le temperature saranno comprese tra 6 e 12 gradi. Il cielo sarà sereno per tutta la giornata e non ci saranno nuvole, mentre i venti soffieranno moderati dalla mattina alla sera. Non sono previste precipitazioni. Clima simile anche a Frosinone, dove invece il termometro oscillerà tra 3 gradi e 12 gradi. Anche qui non sono previste piogge per tutta la giornata, e il cielo sarà sereno e senza nuvole. I venti soffieranno tra deboli e moderati. Temperature più alte a Latina, dove le massime raggiungeranno i 13 gradi, mentre le minime rimarranno sui sei gradi. I venti soffieranno moderati per tutta la giornata, non sono previste piogge sulla regione. Clima più rigido a Rieti e Viterbo, dove le temperature minime raggiungeranno lo 0, mentre le massime non saliranno sopra gli 8 gradi. Anche qui però, come nel resto della regione, non sono previste piogge e il cielo sarà sereno per tutta la giornata, con venti che soffieranno al massimo moderati.