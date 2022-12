Previsioni meteo Roma e Lazio 7 dicembre: temperature alte ma pioggia nella capitale A partire dal pomeriggio a Roma e in altre province del Lazio cominceranno a cadere le piogge. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso, ma le temperature alte.

A cura di Redazione Meteo

A Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo continueranno a esserci anche nella giornata di oggi alte temperature, accompagnate però da piogge sparse nella regione. Il termometro arriverà anche a diciassette gradi, per un clima sicuramente anomalo dato l'approssimarsi dell'inverno, con minime che in alcune zone non scenderanno nemmeno sotto i quattordici gradi.

Si tratta però solo degli ultimi giorni con queste temperature così alte: già alla fine di questa settimana, le temperature caleranno in modo vertiginoso, con picchi di minime che andranno anche sotto lo zero nelle ore più fredde della giornata. I prossimi giorni saranno caratterizzati anche dai forti temporali, che si abbatteranno nel Lazio soprattutto nelle giornate di sabato e domenica.

A Roma in particolare, la giornata di oggi sarà caratterizzata da temperature che oscilleranno tra undici e diciassette gradi. Il cielo sarà poco nuvoloso nella mattina e nel pomeriggio, ma le piogge cominceranno a cadere a partire dalle sedici del pomeriggio. Le precipitazioni saranno più abbondanti con il passare delle ore, ma dovrebbero placarsi durante la notte. I venti soffieranno deboli per tutta la giornata.

A Frosinone, invece, non sono previste piogge. Il cielo sarà poco nuvoloso nelle prime ore del mattino ma sereno nel pomeriggio, con temperature tra nove e sedici gradi. Termometro tra dodici e diciassette gradi a Latina: anche qui non pioverà e il cielo sarà essenzialmente soleggiato per tutta la giornata. A Rieti le piogge cominceranno a cadere dalle 19, il cielo sarà nuvoloso per tutta la giornata e le temperature saranno comprese tra sei e quattordici gradi. A Viterbo, invece, ci saranno brevi piogge intorno alle 16: la mattina il cielo sarà sereno, mentre il pomeriggio parzialmente nuvoloso, e le temperature saranno di sette gradi la minima e quattordici gradi la massima.