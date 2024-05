video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 6 maggio: cielo nuvoloso ma temperature sopra i 20 gradi Sole e caldo, anche se con cielo un po’ nuvoloso, per oggi nel Lazio. Continuano ad aumentare le temperature, segno che la stagione estiva sta arrivando. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Torna il caldo a Roma e nelle altre province del Lazio. Dopo la scorsa settimana, con le temperature crollate sotto i dieci gradi e l’arrivo di piogge e temporali, adesso sulla regione torna il sereno. In generale avremo sole e caldo non solo nella capitale, ma anche a Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. Il termometro continuerà a salire, portando le massime a superare dappertutto i venti gradi, con le minime che si attesteranno in genere sui quindici gradi. Cosa vuol dire? Che, almeno per adesso, sul Lazio tornerà il caldo. Non sono previste piogge e temporali per tutta la settimana: al massimo, in alcune ore della giornata, si avrà un cielo un po’ nuvoloso.

Andiamo a vedere oggi nello specifico cosa accadrà in tutto il Lazio. A Roma il termometro oscillerà tra dodici e venti gradi, mentre a Frosinone le temperature saranno più alte, con la minima a nove e la massima a ventitré gradi. Situazione simile a Latina, dove si avranno tra gli undici e i ventuno gradi, mentre a Rieti la minima sarà di sette gradi e la massima di ventidue. A Viterbo sono previste le stesse temperature.

In generale il cielo sarà nuvoloso in alcune ore della giornata, ma non sono previste piogge e temporali. I venti, invece, soffieranno principalmente deboli.

Secondo gli esperti del meteo.it, ormai manca poco all’arrivo della stagione estiva. Date le temperature anomale di questo inverno, dove il freddo praticamente non è mai arrivato, è molto probabile che quest’estate si avvii un incremento delle temperature, con almeno uno/due gradi oltre la media registrata lo scorso anno. Sarà soprattutto l’anticiclone africano a portare temperature che si prevede possano superare di gran lunga i trentacinque gradi.