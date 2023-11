Previsioni meteo Roma e Lazio 6 novembre: tempo bello ma temperature in calo Tempo bello, con sole e nubi sparse e temperature in calo fino a massime di 21 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per lunedì 6 novembre.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, lunedì 6 novembre, registrano sole, con nubi sparse ma temperature in calo. La nuova settimana si apre all'insegna del bel tempo, con un cielo sereno al mattino ma valori che cominciano a scendere. Già a partire da oggi e nei prossimi giorni farà più fresco, con massime che scenderanno al di sotto dei 20 gradi. Come annunciano gli esperti de Il Meteo.it il contesto climatico sarà abbastanza fresco al mattino, a calare saranno anche le minime.

Se lunedì il tempo è bello, già a partire da martedì si attende un cambio del quadro meterologico, torna il maltempo, con pioggia e forte vento, accompagnati da temporali durante la settimana, che si ripresenteranno anche nel weekend. Sull'Italia nell'arco della settimana arriveranno due perturbazioni, che porteranno temporali, forte vento e pioggia, con rischio nubifragi.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, lunedì 6 novembre

Oggi, lunedì 6 novembre, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo bello. Nel dettaglio sulla Capitale abbiamo cielo sereno di notte, poco nuvoloso al mattino, con nubi sparse di pomeriggio e alla sera. Le temperature oscillano tra minime di 13 e massime di 21 gradi. Le precipitazioni oggi sono assenti e il vento soffia moderato.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Tempo bello e stabile anche sul resto del Lazio, con nubi sparse su tutto il territorio della regione. Possibile pioggia è prevista solo su Rieti. Sul fronte delle temperature considerando capoluogo per capoluogo abbiamo: tra 12 e 19 gradi a Frosinone, tra 15 e 20 gradi a Latina, tra 11 e 15 a Rieti, tra 10 e 18 a Viterbo.