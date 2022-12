Previsioni meteo Roma e Lazio 6 dicembre: cielo coperto e caldo, domani tornano i temporali Cielo coperto oggi in tutto il Lazio, dove però le temperature continueranno a essere alte nonostante l’approssimarsi dell’inverno. Da domani, invece, cominceranno i temporali.

Oggi, martedì 6 dicembre, sarà l'ultimo giorno di bel tempo e alte temperature prima che le piogge e i temporali tornino ad abbattersi su tutto il Lazio. A Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, il cielo sarà parzialmente nuvoloso per tutta la giornata, le temperature massime si aggireranno sui quindici/diciassette gradi, e anche le minime non saranno particolarmente basse. I venti soffieranno tra deboli e moderati dappertutto e, almeno per oggi, non sono previste piogge.

A Roma sono previste temperature comprese tra undici e diciassette gradi. Come ieri, la giornata sarà molto calda nonostante il mese di dicembre e l'approssimarsi dell'inverno, e sarà più o meno così in tutto il Lazio. Il cielo sarà nuvoloso praticamente per tutta la giornata, a parte un'ora verso le 13 in cui sarà visibile un po' di sole. Non ci saranno piogge, che però cominceranno a cadere a partire da domani, quando sono previste piogge e temporali.

Una condizione meteo simile sarà quella di Frosinone, dove le temperature saranno comprese tra nove e quindici gradi. il cielo sarà coperto tutto il giorno tranne un piccolo intervallo tra le tredici e le sedici, mentre i venti soffieranno moderati. A differenza delle altre province, a Frosinone domani sarà bel tempo.

Cielo parzialmente coperto a Latina per tutta la giornata, dove la massima sarà di diciassette gradi e la minima di dodici gradi. Non sono previste piogge, i venti soffieranno moderati per tutta la giornata.

Temperature tra nove e quindici gradi a Rieti: Nella mattinata il cielo sarà parzialmente soleggiato, mentre per il resto del tempo sarà nuvoloso. Le piogge qui cominceranno a partire da domani, prima di allora ci sarà ancora un po' di bel tempo.

Minime a dieci gradi e massime a quindici gradi a Viterbo. Il cielo, tranne qualche ora, sarà sempre coperto, preludio dei forti temporali che da domani si abbatteranno sulla provincia e continueranno fino al fine settimana.