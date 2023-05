Previsioni meteo Roma e Lazio 6 maggio: sole e temperature massime fino a 22 gradi Sole e temperature fino a massime di 22 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 6 maggio.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 6 maggio, registrano cielo poco nuvoloso, sole e temperature fino a massime di 22 gradi. La primavera pare aver rimontato sul maltempo che ha imperversato sull'Italia e sul Lazio nei giorni scorsi. Sul fronte delle temperature il weekend sarà particolarmente piacevole, con la colonnina di mercurio che si alzerà oltre i 20 gradi, regalandoci giornate all'aria aperta.

Il weekend avrà un sapore tipicamente estivo, con punte che in alcune regioni sliranno fino a 30 gradi grazie all'influenza dell'anticiclone africano, ma non bisogna illuderci, perché il maltempo non è finito. Tuttavia averà durata breve, almeno per ora, perché già dalla prossima settimana torneranno piogge e temporali a causa di un profondo vortice polare che insiste sulla Scandinavia e che avrà importanti ripercussioni anche sul Bacino del Mediterraneo. Ciò potrebbe portare grandinate e nubifragi.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 6 maggio

Oggi, sabato 6 maggio, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo poco nuvoloso di notte e al mattino, sereno il pomeriggio senza nubi e di sera. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 14 e massime di 22 gradi. Le precipitazioni sulla Capitale saranno assenti e il vento soffierà da debole a moderato.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Il tempo oggi sarà stabile anche sul resto del Lazio. Le previsioni del meteo registrano ovunque cielo sereno, con precipitazioni assenti. Sul fronte delle temperature a Frosinone oscilleranno tra minime di 11 e massime di 24 gradi, a Latina tra 13 e 23 gradi, a Rieti tra 10 e 23 gradi, a Viterbo tra 10 e 24 gradi.