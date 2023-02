Previsioni meteo Roma e Lazio 5 febbraio: termometri fino a quattro gradi sotto zero Nella giornata di oggi, domenica 5 febbraio, a Roma e nelle altre province del Lazio si avrà un forte calo delle temperature, che arriveranno sotto lo zero.

Nella giornata di oggi, domenica 5 febbraio, a Roma e nelle altre province del Lazio si avrà un forte calo delle temperature rispetto a ieri, dove nella capitale la massima è arrivata addirittura a quindici gradi. Oggi, ma anche nei giorni che seguiranno, le temperature si abbasseranno notevolmente, arrivando in diverse zone a vari gradi sotto lo zero. Al momento però, in nessuna parte della regione sono previste piogge, né oggi né nei prossimi giorni.

A Roma, nonostante le temperature rigide, sarà una giornata assolata e caratterizzata dal tempo. La temperatura minima si registrerà alle 23 di sera, e sarà di due gradi, mentre la massima non supererà i nove gradi e si registra alle 15. I venti soffieranno moderati per tutto il giorno, non sono previste piogge.

Anche a Frosinone la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo, con sole per tutto il giorno e cielo privo di nuvole. Il termometro oscillerà tra -2 e sette gradi, e non andrà oltre. I venti soffieranno moderati tutto il giorno.

Sole a Latina, dove il termometro registrerà alle 14 una temperatura massima di dieci gradi, e una minima di due gradi alle 23. I venti soffieranno moderati, e come nelle altre province non ci saranno piogge.

Cielo poco nuvoloso a Rieti, dove la temperatura massima non andrà oltre i cinque gradi, mentre la minima scenderà addirittura fino a quattro gradi sotto lo zero. I venti soffieranno moderati.

La situazione non sarà diversa a Viterbo, dove il termometro scenderà fino a tre gradi sotto lo zero, mentre la massima non supererà i sei gradi. Il cielo sarà soleggiato, mentre i venti soffieranno moderati.