Previsioni meteo Roma e Lazio 4 gennaio: cielo coperto e nebbia, temperature fino a 17 gradi Cielo coperto e temperature fino a massime di 17 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel lazio per giovedì 4 gennaio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, giovedì 4 gennaio, registrano cielo coperto e nebbia, con temperature che arrivano fino a massime di 17 gradi. Come spiegano gli esperti de IlMeteo.it la pressione è stabile sulla nostra regione e la giornata è caratterizzata da generali condizioni di bel tempo. Il cielo è prevalentemente sereno nell'interno e con nubi irregolari lungo i settori costieri. Le temperature raggiungono massime fino a 17 gradi nelle ore centrali della giornata e anche le minime sono in aumento.

Venerdì una perturbazione raggiunge la nostra regione, con il maltempo fin dal mattino, che porta piogge a tratti anche di moderata intensità fino a sera. Si attendono possibili fiocchi di neve sulle vette appenniniche. Le temperature massime raggiungono punte di 15 gradi con venti che soffiano da direzioni variabili. Nuovo peggioramento nel weekend, con pioggia da venerdì a domenica. Un quadro meterologico che rischia di compromettere la festa della Befana.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, giovedì 4 gennaio

Oggi, giovedì 4 gennaio, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo piuttosto stabile, con precipitazioni assenti per l'intero arco della giornata. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo è sereno di notte, con nebbia al mattino, coperto di pomeriggio e di sera, il vento soffia da debole a moderato.

Leggi anche Previsioni meteo Roma e Lazio 28 dicembre: temperature miti e cielo nuvoloso

Le previsioni del meteo nel Lazio

Situazione analoga sul resto del Lazio, con nebbia e foschia sparse sul territorio della regione. Nubi sparse su Latina e cielo poco nuvoloso su Viterbo. Sul fronte delle temperature vediamo la situazione capoluogo per capoluogo: tra 8 e 16 gradi a Frosinone, tra 10 e 17 a Latina, tra 9 e 12 gradi a Rieti, tra 7 e 14 a Viterbo.