Previsioni meteo Roma e Lazio 30 novembre: temperature miti ma pioggia tutto il giorno Giornata di maltempo oggi in tutto il Lazio. Piogge copiose sono attese sin dalla mattina, mentre le temperature arriveranno anche a diciotto gradi.

A cura di Redazione Meteo

Giornata di maltempo oggi su tutto il Lazio: a Roma, Rieti, Latina, Viterbo e Frosinone sono previste piogge per quasi tutto il giorno. Il cielo sarà nuvoloso, con solo la mattina qualche breve apertura per un po' di sole, mentre le temperature massime oscilleranno tra i quindici e i diciotto gradi in tutta la regione. Nonostante la giornata di oggi, nei prossimi giorni il meteo dovrebbe migliorare, con cieli abbastanza sereni e assenza di piogge (che torneranno però la prossima settimana).

A Roma, nello specifico, la temperatura minima arriverà a nove gradi, mentre la massima si attesterà sui diciotto gradi. Piogge sono attese nella mattina e nel pomeriggio, mentre in serata le condizioni meteo dovrebbero migliorare, anche se il cielo continuerà a essere nuvoloso.

Pioggia copiosa a partire dalle dieci del mattino e fino a sera a Frosinone, dove invece il termometro oscillerà tra otto e sedici gradi. I venti soffieranno moderati per tutta la giornata, mentre il cielo sarà nuvoloso.

Temperature miti nonostante la pioggia anche a Latina, dove la minima non scenderà sotto i dieci gradi, e la massima arriverà fino a diciotto gradi. Il cielo sarà nuvoloso tutta la giornata e si aprirà solo verso le 22.

Il clima cambia radicalmente a Rieti, dove le temperature si abbassano di ben cinque gradi rispetto al resto del Lazio. La massima, infatti, non andrà oltre i quindici gradi, mentre la minima scenderà fino a cinque gradi. Piogge deboli sono previste per tutta la giornata.

Temperature tra sei e quindici gradi a Viterbo, dove le piogge cadranno leggere ma per tutto il giorno. I venti soffieranno moderati. Il meteo migliorerà nella giornata di domani, con le massime che arriveranno quasi a venti gradi.