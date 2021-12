Previsioni meteo Roma e Lazio 3 dicembre: torna il bel tempo, sole per tutta la giornata Bel tempo oggi, venerdì 3 dicembre, a Roma e nel Lazio. Le temperature saranno rigide, ma il sole splenderà per tutta la giornata.

A cura di Redazione Meteo

Quella di oggi, a Roma e nel Lazio, sarà una giornata che non sarà segnata – come quelle precedenti – dal maltempo. Venerdì 3 dicembre si prende una pausa dalle piogge e dai temporali, e sarà caratterizzata sì da temperature rigide, con massime fino a 14 gradi, ma anche dal sole e dal cielo poco nuvoloso. In particolare a Roma il cielo sarà poco nuvoloso fino alle 10 del mattino, per poi aprirsi e lasciare spazio al bel tempo. I venti soffieranno moderati per tutta la giornata. Temperature rigide e poche nuvole anche a Frosinone, con la minima a 6 gradi e la massima a 13. Stessa cosa a Latina, con il termometro che oscillerà tra 8 e 15 gradi e rischio di deboli piogge per le 10 del mattino, mentre a Rieti la minima sarà quasi vicina allo 0 (2 gradi), e la massima sarà a 10 gradi. Temperature ancora più basse a Viterbo, dove la massima sarà di 9 gradi.

Meteo Roma e Lazio: pioggia nel weekend

La situazione peggiorerà nei prossimi giorni, con le condizioni meteo che subiranno un peggioramento. Torna quindi il maltempo, con piogge e venti forti, e conseguenti disagi per i cittadini, con rischi di strade allagate e problemi sopratutto per quanto riguarda la viabilità. Sopratutto nella giornata di domenica è previsto maltempo, con piogge più forti che proseguiranno poi anche nella prossima settimana. Le temperature continueranno a calare, lasciando il posto a un clima più invernale e più rigido, con temperature che piano piano continueranno ad avvicinarsi sempre più allo zero. Anche nella giornata di oggi, in provincia, il termometro segnerà delle minime bassissime, tra uno e due gradi.