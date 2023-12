Previsioni meteo Roma e Lazio 29 dicembre: umidità e cielo nuvoloso, ma senza piogge Cielo nuvoloso ma temperature miti caratterizzeranno la giornata di oggi, venerdì 29 dicembre. Non sono previste piogge e i venti saranno molto deboli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

Cielo nuvoloso ma senza piogge oggi, venerdì 29 dicembre, sul Lazio. Sulla regione, secondo quanto riportato da Meteo 3B, ci saranno infatti infiltrazioni umide che causeranno molte nubi, ma senza "fenomeni degni di nota". Le temperature saranno in generale abbastanza miti, con massime che si aggireranno sui tredici gradi e minime che non scenderanno sotto i sette gradi. La situazione rimarrà simile anche nei prossimi giorni, con temperature in aumento fino a diciassette gradi nonostante il progredire dell'inverno.

A Roma, nello specifico, le temperature saranno comprese tra undici e tredici gradi. Nella capitale il cielo sarà nuvoloso per tutto il giorno, con venti deboli e precipitazioni assenti. Per i prossimi giorni è previsto un aumento delle temperature, che arriveranno addirittura a diciassette gradi il 3 gennaio.

Nubi sparse, e un po' più di sole, a Frosinone, dove il termometro oscillerà tra nove e dodici gradi. Il picco di caldo si avrà tra le dieci e le tredici, non sono previste piogge e i venti saranno molto deboli.

Minime a dodici e massime a quattordici gradi a Latina, dove il cielo sarà coperto per quasi tutta la giornata e si aprirà un po' verso le 19. Venti di debole intensità caratterizzeranno la giornata.

A Rieti la temperatura minima sarà di sette gradi, mentre la massima non andrà oltre i dieci gradi. Il cielo sarà coperto tutto il giorno, con una breve apertura per le 13, e i vento saranno anche qui molto deboli.

Viterbo non fa eccezione: anche qui avremo cieli coperti e venti deboli, con temperature che vanno dai nove agli undici gradi, oltre all'assenza di piogge come su tutta la regione.