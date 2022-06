Previsioni meteo Roma e Lazio 28 giugno 2022: sole, nuvole e caldo da bollino rosso fino a 39 gradi Giornata da bollino rosso a Roma e nelle altre province del Lazio: nuvole che coprono il sole e temperature previste fino a 39 gradi.

A cura di Beatrice Tominic

(La Presse)

Oggi, martedì 28 giugno, è un'altra giornata da bollino rosso per il caldo: a Roma e nelle altre province della regione Lazio si sfiorano i 40 gradi. In tutti i territori della regione, per tutta la giornata, si prevede sole e nubi sparse.

Previsioni meteo a Roma: bollino rosso sulla capitale

Giornata assolata e calda quella di oggi dove il termometro si prepara a raggiungere i 39 gradi centigradi, soprattutto nelle prime ore del pomeriggio. Le temperature minime, invece, sono poco sopra i 20 gradi nelle prime ore del mattino, ma già alle ore 8 si registrano 30 gradi. Cielo coperto, invece, nel pomeriggio.

L'ondata di calore nelle province della regione Lazio

Anche nelle città di Rieti, Frosinone e Latina oggi il termometro schizza in alto, raggiungendo temperature elevatissime: in tutti questi territori, come comunicato dal ministero della Salute, oggi è previsto un caldo da bollino rosso. A Rieti, dove le temperature sono comprese fra le minime di 20 e le massime di 36 gradi, arrivano nella tarda mattinata e poi nel pomeriggio le nubi a coprire il sole. Si alzano, invece, le temperature minime a Frosinone e Latina, nelle due province più a sud della regione Lazio. A Frosinone le temperature sono comprese fra i 23 e i 38 gradi: qui, nella zona del frusinate, qualche nuvola fa capolino soltanto nel pomeriggio, mentre nel capoluogo pontino, dove le temperature sono comprese fra i 24 e i 34 gradi, il sole viene completamente coperto nel pomeriggio.

A Viterbo, infine, dove oggi è previsto un livello medio di allerta caldo con il bollino arancione (atteso il rosso per domani), si aspettano temperature comprese fra i 21 e i 34 gradi: qui il sole viene coperto dalle nuvole soltanto nella tarda mattinata e, poi, nel pomeriggio.