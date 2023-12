Previsioni meteo Roma e Lazio 28 dicembre: temperature miti e cielo nuvoloso Temperature abbastanza miti oggi a Roma e nelle altre province del Lazio, con massime fino a 13 gradi. Il cielo sarà nuvoloso su tutta la regione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

Nella giornata di oggi, giovedì 28 dicembre, le temperature saranno abbastanza miti e le minime alte, anche se il cielo sarà principalmente nuvoloso e con poche occasioni di sole durante l'arco delle 24 ore. Non dovrebbero essere previste piogge, anche se non è escluso che qualche debole precipitazione interesserà la regione in alcuni momenti della giornata. In generale i venti soffieranno molto deboli.

A Roma in particolare, le temperature oscilleranno tra dieci e tredici gradi, con il picco di caldo tra le 13 e le 16 del pomeriggio. I vento soffieranno deboli e non sono previste piogge, che non dovrebbero cadere nemmeno nei prossimi giorni.

Tempo mite anche a Frosinone, con le minime che qui saranno più basse e scenderanno fino a cinque gradi, mentre la massima arriverà a undici gradi. Nebbia è prevista nella mattinata, dalle 4 del mattino fino alle 13, mentre il resto del giorno il cielo sarà poco nuvoloso. Anche a Frosinone niente piogge, mentre i venti soffieranno molto deboli.

Clima più mite a Latina, dove il termometro oscillerà tra sette e tredici gradi. Il cielo anche qui sarà nuvoloso, con apertura parziale nelle prime ore del pomeriggio, e non sono previste piogge, mentre i venti soffieranno molto deboli.

Situazione simile pure a Rieti, con minime a cinque gradi e massime che non supereranno i dieci. Il cielo sarà coperto per gran parte della giornata, tranne che dalle 10 alle 13, dove dalle nuvole passerà un po' di sole.

Temperature tra sette e dieci gradi a Viterbo, dove è prevista nebbia e cielo nuvoloso per tutto il giorno. A differenza delle altre province, qui non è previsto sole durante l'arco della giornata. I venti soffieranno molto deboli.