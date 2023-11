Previsioni meteo Roma e Lazio 27 novembre: settimana di freddo e pioggia Tempo instabile e possibili piogge con massime fino a 15 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per lundì 27 novembre.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, lunedì 27 novembre, registrano pioggia. Come annunciano gli esperti del Meteo.it una perturbazione raggiunge la nostra regione nel corso del pomeriggio e poi sera con cielo via via più coperto e precipitazioni sempre più diffuse e forti, anche sotto forma di nubifragio e neve a 1500 metri. Le temperature massime non superano i 15 gradi e i valori notturni sono in diminuzione.

La nuova settimana infatti si preannuncia all'insegna di un nuovo peggioramento del quadro meterologico, caratterizzato da frequenti precipitazioni, potenziali nubifragi, raffiche di vento intenso e nevicate anche a bassa quota a causa di correnti d'aria fredda provenienti dal Nord Europa. Il weekend sarà piuttosto instabile, con precipitazioni anche a carattere temporalesco.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, lunedì 27 novembre

Oggi, lunedì 27 novembre, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo instabile, con il ritorno del maltempo. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo è sereno di notte e coperto al mattino, con precipitazioni assenti. Cielo coperto anche nel pomeriggio con pioggia debole, piogge abbondanti di sera. Le temperature oscillano tra 4 e 15 gradi e il vento soffia moderato.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Nel Lazio le previsioni del meteo registrano tempo instabile e pioggia. Nel dettaglio su Frosinone e Latina c'è pioggia debole, su Rieti e Viterbo cielo coperto con possibile debole pioggia. Sul fronte delle temperature abbiamo: tra 1 e 11 gradi a Frosinone, tra 7 e 15 a Latina, tra 0 e 9 a Rieti, tra 1 e 11 a Viterbo.