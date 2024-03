Previsioni meteo Roma e Lazio 27 marzo: brusco calo delle temperature, piogge e temporali Drastico abbassamento delle temperature, piogge e temporali si abbatteranno sul Lazio nella giornata di oggi. Nei prossimi giorni tornerà il sereno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Il temporale che sta colpando Roma nord visto dal quartiere Ostiense. Foto dal gruppo Facebook "Meteo Roma", di Claudio Veronese.

Continua l'ondata di maltempo che dalla giornata di ieri ha investito tutto il Lazio. A Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo sono previste piogge e temporali per tutta la giornata. Non solo: rispetto ai giorni scorsi, le temperature caleranno di molto, con una media di quattordici gradi nelle ore più calde. Il termometro difficilmente andrà oltre questa temperatura. Già nei prossimi giorni, invece, le temperature ricominceranno a salire, tornando a essere vicine ai venti gradi.

A Roma in particolare le temperature saranno comprese tra 12 e 14 gradi, con le piogge che cadranno dalla mattina sino alle 13. Temperature tra 10 1 14 gradi a Frosinone, con piogge che cadranno tutto il giorno, e tra 12 e 15 gradi a Latina. Anche qui, le piogge sono previste dalla mattina alla sera. Temporali e temperature molto rigide a Rieti, con la massima che non supererà i 12 gradi, mentre a Viterbo le piogge cadranno fino al primo pomeriggio. Anche qui la massima non andrà oltre i 12 gradi.

Il maltempo dovrebbe durare ancora un paio di giorni, dopodiché tornerà il sereno, con le temperature che arriveranno anche oltre i venti gradi.

Secondo gli esperti del Meteo.it, "di fatto si è aperta una profonda ferita a livello emisferico, al cui interno continuano a scorrere e fluire correnti d'aria fredde ed instabili che dal Nord Atlantico si muovono verso le basse latitudini e dunque anche verso il nostro Paese. Già dalle prossime ore le condizioni meteo sono previste in forte peggioramento, anche se gli occhi sono puntati soprattutto a Mercoledì 27 Marzo quando un secondo impulso (a carattere più freddo) del Ciclone della Colomba irromperà sul bacino del Mediterraneo, richiamando intense e umide correnti meridionali (energia potenziale per eventi meteo estremi)".