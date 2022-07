Previsioni meteo Roma e Lazio 27 luglio: temperature in calo, sarà più fresco Sole e caldo, con valori leggermente in calo sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per mercoledì 27 luglio. L’anticilone africano ancora presente sta iniziando a perdere la sua intensità.

A cura di Alessia Rabbai

Grafica de Il Meteo.it

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, mercoledì 27 luglio, registrano sole e temperature massime fino a 34 gradi. Gli esperti de Il Meteo.it annunciano che sul fronte delle temperature ci sarà un calo e farà meno caldo. L'anticiclone nordafricano Apocalisse4800 è ancora presente sul Bacino del Mediterrano e continuerà ad esercitare il suo influsso, mantenendo i termometri comunque alti, anche se in alcune regioni del Paese si starà più freschi. Perderà infatti un po' della sua intensità, concendendoci di tirare un sospiro di sollievo. Le prossime giornate saranno meno bollenti delle scorse settimane e di notte sarà più facile addormentarsi. Questa è la tendenza che ci attende per la settimana e weekend, con qualche possibile passeggera precipitazione.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, mercoledì 27 luglio

Oggi, mercoledì 27 luglio, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano tempo bello. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo sarà poco nuvoloso di notte mentre il sole brillerà per l'intero arco della giornata. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 22 e massime di 34 gradi centigradi, mentre il vento soffierà da debole a moderato. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio, dove il tempo sarà bello. Il cielo sarà poco nuvoloso su Rieti e Latina, con possibili isolate piogge su Viterbo. Le temperature sono in calo, con massime che si manterranno fortunatamente intorno ai 30 gradi. Si attendono 33 gradi a Viterbo, 32 a Frosinone e Rieti, 31 a Latina. In calo anche le minime, che torneranno dopo molti giorni al di sotto dei 20 gradi.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 23 e domenica 24 luglio

Nel fine settimana le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano tempo bello e caldo, ma i valori saranno più bassi rispetto allo scorso weekend. Sabato 30 luglio sulla Capitale brillerà il sole dal mattino fino al tramonto, con cielo sereno di sera. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 20 e massime di 34 gradi e il vento soffierà moderato. Sole e caldo con punte di 34 gradi sul resto dei capoluoghi del Lazio. Domenica 31 luglio ci saranno ancora sole e caldo e cielo coperto di sera, con valori compresi tra 21 e 24 gradi. Possibili piogge su Rieti.