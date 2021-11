Previsioni meteo Roma e Lazio 25 novembre: allerta maltempo, temporali forti sulla regione Oggi sono previsti piogge e temporali a Roma e nel Lazio per tutta la giornata. La protezione civile ha diramato un’allerta meteo con criticità gialla da ora e per le successive 24/36 ore.

A cura di Natascia Grbic

Sarà una giornata all'insegna del maltempo che si apre oggi, giovedì 25 dicembre, a Roma e nel Lazio. La Protezione civile ha diramato un bollettino di allerta meteo valido a partire da domani mattina e per le successive 24-36 ore. Temporali sono attesi a partire da questa notte e continueranno per tutta la giornata, con rischi di disagi per i cittadini soprattutto per quanto riguarda la viabilità stradale.

Il bollettino di allerta meteo della Protezione civile

L'allerta meteo, di colore giallo, durerà per tutta la giornata ma anche per gran parte di quella successiva, con conseguenti disagi per la popolazione. Secondo quanto annunciato dal Centro funzionale regionale, "si prevedono sul Lazio precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sulle aree costiere. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali raffiche di vento.

Piogge a Rieti e Viterbo ma non temporali

In particolare nella città di Roma, le temperature si attesteranno per tutto il giorno sui quindici gradi, così come a Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. In tutte le province del Lazio ci saranno piogge, ma a Rieti e Viterbo – al momento – non sono previsti temporali, anche se precipitazioni sono attese durante la giornata. Le temperature sono in calo, e l'ondata di maltempo continuerà anche nei prossimi giorni, almeno fino a domenica. La Protezione civile ha fatto sapere che "per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto".